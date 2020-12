Arezzo, scontro tra moto e auto in via Romana: ferito uomo di 40 anni, portato a Siena in codice rosso

22 dicembre 2020 a

Un uomo di 40 anni è rimasto ferito in un incidente in via Romana ad Arezzo ed è stato trasportato in codice rosso a Siena. Si è trattato di uno scontro tra una moto e un'auto.

Erano le 17,10 nella trafficata strada cittadina. Il centauro nell'impatto avvenuto per cause in via di accertamento è stato sbalzato per alcuni metri ed ha riportato traumi e contusioni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine per rilievi e viabilità. Il quarantenne è stato trasportato con l'ambulanza della Croce Bianca alle Scotte di Siena.

