Arriva il quiz "Il grande gioco di Arezzo": oltre mille domande on line e quaranta premi in palio

Quanto ne sai della tua città? Ogni aretino avrà la possibilità di mettersi alla prova con “Il Grande Gioco di Arezzo”, un concorso a premi ideato dall’azienda aretina Max Media Comunicazione, al quale si potrà partecipare giocando on line. Un “quizzone” sulla nostra città. Il via prima di Natale. Dieci domande a risposta multipla per ogni partita, con partite che potranno essere ripetute all’infinito per migliorare il proprio piazzamento in classifica e tentare di vincere i quaranta premi messi in palio dai numerosi sponsor che hanno supportato l'iniziativa.

“Un’idea che ci è venuta in questi mesi di pandemia dove la nostra vita sociale è stata limitata – commenta il team di Max Media – Abbiamo pensato di lanciare il gioco proprio in questo periodo visto che le festività saranno diverse dal solito e saremo costretti a trascorrere molto più tempo in casa”. E quale modo migliore per trascorrere le feste se non sfidarsi in famiglia o a distanza con parenti o amici a suon di quiz? Una variante rispetto ai tradizionali Mercante in Fiera, Tombola e altre classiche sfide da tavolo.

Ma il gioco durerà molto più a lungo del periodo natalizio, un anno intero per l’esattezza, fino a dicembre 2021, con i primi quaranta premi che saranno assegnati tra quattro mesi mentre le domande del quiz saranno aggiornate periodicamente.

“Oltre mille domande – spiegano gli sviluppatori del gioco – che raccontano Arezzo a 360 gradi spaziando tra arte, storia, cultura, sport, attualità, dialetto… Domande facili e meno facili. Serie e non. Molto variegate. Ogni giocatore avrà a disposizione 15 secondi per rispondere ad ogni domanda e potrà giocare all’infinito per migliorare la propria posizione in classifica di volta in volta aumentando il numero di risposte esatte e diminuendo il tempo utilizzato per rispondere. Alla fine chi vincerà dovrà essere molto preparato e veloce”.

Ultimati i test, il gioco sarà disponibile a breve accedendo al sito www.ilgrandegiocodiarezzo.it e registrandosi tramite account Google, Facebook o tramite mail. E se la curiosità di conoscere le domande sulla città di Arezzo non fosse abbastanza, ci penseranno i premi ad aumentare l’appeal del gioco. In palio per il primo classificato, che sarà incoronato tra quattro mesi, una Play Station 5 messa a disposizione da Effebi Compressori, e poi pacchetti viaggio offerti dal Tabacchi del Kama, menù omaggio da Mc Donald’s, un buono per una festa in casa a cura di Officina del Gusto e un buono per un servizio per l’automobile da Seri Car.

Il gioco è completamente gratuito e vi si potrà accedere tramite piattaforma web direttamente dal sito senza scaricare nessuna app, basterà collegarsi, registrarsi e giocare.

Non resta dunque che attendere (il via ci sarà prima di Natale) per dare il via alla sfida che quiz su quiz permetterà agli utenti di scalare la classifica e perché no imparare tante cose nuove sulla città di Arezzo.



