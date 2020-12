Arezzo, il sindaco di Bibbiena: "Il Covid si è preso il nostro pittore, il maestro Ruggero Biggeri"

23 dicembre 2020 a

Il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, con un post sul profilo facebook ha informato i cittadini della morte, per Coronavirus, del maestro Ruggero Biggeri, pittore e insegnante. "Il Covid si è preso un altro nostro concittadino. Condoglianze alla famiglia", scrive Vagnoli. "Se ne va un grande bibbienese che con la sua pittura ha regalato alla comunità magnifiche opere. Ma non solo; Biggeri è stato un cittadino molto attivo nel mondo del volontariato e in generale nella comunità personaggio presente e dinamico.

Il suo ricordo è doveroso e ci deve far riflettere sull’importanza di essere una comunità unità, dove ci si aiuta pensando più al noi che all’io. Ciao Ruggero, fai buon viaggio". Tra i commenti molti ricordi e attestati di cordoglio. Ruggero Biggeri si è spento nei giorni scorsi all'ospedale San Donato. Aveva 90 anni. Tra le sue opere la vetrata decorata nella chiesa della Propositura di Bibbiena che raffigura San Francesco.

