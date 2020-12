L'Arezzo in campo all'ora di pranzo (12.30) con il Legnago. Camplone: "Trasformare la rabbia in voglia di vincere"

Federica Guerri 23 dicembre 2020 a

Arezzo-Legnago, ultima impegno dell’anno. Ultimo appuntamento al Comunale. Ultimo appello per la vittoria. L’Arezzo attende l’avversario con l’emergenza in difesa viste le assenze per squalifica di Borghini (un turno) e Kodr (due turni), ma recupera Cherubin. Mister Camplone dovrebbe optare per il 4-2-3-1, ma al di là del modulo quello che conterà oggi più di ogni altra cosa sarà il risultato.

“Dobbiamo vincere a tutti i costi– commenta alla vigilia mister Camplone – per passare tutti un Natale sereno, noi, i tifosi, la società e chi ci segue. Vogliamo chiudere con una vittoria dopo due partite in cui abbiamo raccolto poco e niente, sarebbe una boccata d’ossigeno importante. Per quanto riguarda l’emergenza in difesa stiamo cercando delle alternative, abbiamo recuperato Cherubin che si è messo a disposizione vista la difficoltà, speriamo resista 90 minuti”.

Nonostante la sconfitta di Pesaro, e la rabbia per un risultato che non rispecchia ciò che si è visto sul campo, il tecnico è fiducioso. “La gara di Pesaro ci ha dato tante certezze – conferma - se iniziamo a giocare da squadra come abbiamo fatto e siamo più attenti possiamo fare bene. Credo che la squadra meritasse il risultato pieno e invece come sempre siamo tornati a mani vuote, ma la prestazione è stata importante”.

Vietato, però, abbassare la guardia. “Il Legnano è una squadra che gioca – dice Camplone - attacca con tanti uomini, è molto sbarazzina e ha dei centrocampisti molto offensivi che accompagnano l’azione, lasciano spazio sugli esterni e se siamo abbastanza veloci e scaltri possiamo metterli in difficoltà. A livello fisico stiamo bene rispetto a venti giorni fa, stiamo mettendo benzina sulle gambe e si inizia a vedere. Dobbiamo trasformare la rabbia dell’ultima partita in voglia di vincere perché noi non siamo quello che dice la classifica, siamo in ritardo ma adesso si inizia a vedere una squadra che tiene ritmi alti e risponde botta a botta”.

Camplone schiererà dunque i suoi in campo oggi con il 4-2-3-1 con Sala tra i pali, Luciani, Baldana, Cherubin e Benucci in difesa, Arini e Di Paolantonio a centrocampo e Belloni, Cutolo e Di Nardo (o Sussi) dietro a Zuppel. Il Legnago risponderà col 4-3-1-2 con Pizzignacco in porta, Zanoli, Perna, Bondioli e Ricciardi in difesa, Antonelli, Gasperi e Bulevardi a centrocampo e Giacobbe dietro a Chakir e Luppi.

