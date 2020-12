Arezzo, lite tra mamma e figlio esasperato dalla didattica a distanza: i carabinieri esortano il ragazzo a studiare

23 dicembre 2020 a

Vivace lite in famiglia tra mamma e figlio tredicenne. La donna richiede l'intervento dei carabinieri che affrontano la situazione con delicatezza e tatto, esortando i ragazzo ad applicarsi. Episodio in chiave natalizia a Terranuova Bracciolini, con la divisa dell'Arma che esercita sul giovane un effetto convincente.

La pattuglia della stazione di Terranuova è intervenuta nell'abitazione indicata. Era in atto un diverbio. la donna ha spiegato che con il passare dei mesi in didattica a distanza il figlio si era fatto insofferente nei confronti dell'impegno scolastico e non riusciva a mantenere il rendimento consueto.

I militari hanno fatto opera di persuasione sul tredicenne incoraggiandolo e richiamandolo al suo senso del dovere anche in considerazione del fatto che frequenta l'ultimo anno delle scuole medie. Il giovane ha rifletto sul valore dello studio, sul su futuro e a quanto riferiscono i carabinieri, emozionato e probabilmente intimorito dalla presenza dei carabinieri, ha promesso che darà il meglio di sé.

