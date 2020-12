Covid, tornano a salire i nuovi contagi nell'Aretino: sono 54

23 dicembre 2020 a

Tornano a salire i contagi da Coronavirus. Sono 54 nella provincia di Arezzo per i quali sono stati effettuati 1234 tamponi. In città sono 20 i nuovi casi. Così nel resto della provincia: Bibbiena 2, Bucine 1, Capolona 3, Castel Focognano 1, Castiglion Fibocchi 1, Cavriglia 2, Chitignano 1, Cortona 4, Foiano della Chiana 3, Laterina Pergine 1, Loro Ciuffenna 1, Lucignano3, Monte San Savino 1, Monterchi 1, Montevarchi 1, Poppi 1, Sansepolcro 1, Subbiano 1, Terranuova Bracciolini 5. I ricoveri al San Donato, nel reparto Covid sono 56, 15 in terapia intensiva. Il numero delle persone positive è di 641 di cui a domicilio 447. Le persone in quarantena sono 1685. I guariti sono 22. Da una settimana è il dato più alto di nuovi contagi registrati in provincia di Arezzo. Nella altre: in provincia di Siena sono 25 e in quella di Grosseto 13.



