Zecchino d'Oro, Monnalisa veste il Piccolo Coro dell'Antoniano. Due appuntamenti su Rai Uno

Monnalisa veste i bambini del Piccolo Coro dell'Antoniano per i due appuntamenti dello Zecchino d'Oro in onda su Rai Uno - oggi 24 dicembre 2020 alle 17.05 con “L’Attesa” e il 25 dicembre alle 9,35 con “Lo Zecchino di Natale”. Sul palco dell’Antoniano Paolo Belli e Cristina D’Avena, con numerosi ospiti.

La direzione creativa di Monnalisa, guidata da Barbara Bertocci e Diletta Iacomoni commenta: “Siamo onorati di aver vestito anche in un anno così complesso, i bambini di questo coro. E’ un appuntamento rasserenante con la musica, il divertimento e il talento. E’ sfidante, per noi e il nostro team, accompagnare con outfits speciali, questa bella manifestazione legata all’infanzia, con il suo importante contributo sociale”. La musica dello Zecchino d’Oro supporta infatti la campagna “Operazione Pane”, che sostiene 15 mense francescane (www operazionepane it).

Monnalisa, brand di childrenswear di fascia alta quotato su AIM - Borsa italiana, ha recentemente stretto un accordo di licenza con Chiara Ferragni e anche in questo 2020 l'azienda di Arezzo presente sui mercati di tutto il mondo e che ha in Piero Iacomoni il patron ha portato avanti iniziative di carattere sociale e solidale.

