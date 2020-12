Coronavirus ad Arezzo, 37 nuovi casi. La situazione dei positivi e dei ricoverati alla vigilia di Natale

24 dicembre 2020 a

a

a

Ad Arezzo e provincia sono 37 i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Asl dalle 14 del 23 dicembre 2020 alle 14 di oggi, vigilia di Natale. Ieri erano stati 54 ma su 1234 tamponi, mentre oggi ne sono stati esaminati 787. Gli attualmente positivi sono 648 mentre ieri erano 641. Le guarigioni sono state 29. Nel bollettino della Asl si parla di zero decessi. Il maggior numero di positivi è nel comune di Arezzo, 10, 6 a Poppi, 3 a Cortona, Foiano, Monte San Savino, il resto in altri comuni. In ospedale risale il numero dei ricoverati nei reparti: da 56 a 61, in terapia intensiva scendono da 15 a 14. In cura domiciliare 441 aretini. In quarantena 1720 contatti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.