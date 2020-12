Arezzo, il Vescovo Fontana tra fede e Covid: "Gesù primula della rinascita, ricominciare dal Natale per costruire il meglio"

25 dicembre 2020 a

a

a

Un Natale diverso a causa dell'emergenza Covid ma occasione propizia per rimettere in discussione i luoghi comuni. E compiere un passo avanti, dinanzi alla novità di Gesù Bambino indicato come primula per la nuova primavera, la rinascità. Nell’omelia della vigilia di Natale, monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro, dalla Cattedrale di Arezzo ha rinnovato l’invito a “trovare il fascino dell’alternativa ai mali del mondo e alla logica della rassegnazione”.

Una omelia incentrata sul "fatto" che ha cambiato la storia dell’uomo, a Betlemme, alla “periferia dell’allora grande Impero Romano”. Lì dove “Dio sceglie di entrare nella storia, facendosi infante, cioè una persona umana che ha bisogno di tutti: non possiede nulla, pur essendo il Figlio di Dio, come tutti i bambini appena nati, fragili e indifesi, eppure capaci, ancora oggi, di destare il sorriso, di esprimere un cambiamento nella storia di ogni famiglia”.

“Gesù ha voluto essere figlio di una famiglia povera, in una comunità umana misera al punto di non accogliere neppure una parente vicina al parto, una comunità chiusa in se stessa. Chiusura di tutti, eccetto le grotte usate, di solito, per accogliere il gregge nelle notti di gelo, con i poveri che capiscono più dei grandi della Terra la stella cometa in rappresentanza degli astri e un bue e un asinello, espressione del mondo animale, che hanno più pietà di quello razionale”.

“La piccola Betlemme di duemila anni fa è l’immagine di un mondo che pensa solo a se stesso”. Ma ci sono sempre altri, allora come ora, “in grado di ascoltare la voce degli Angeli”.

Monsignor Fontana ha poi paragonato “il segno del neonato” ad una “primula che annunzia la primavera della rinascita”. La primula, il fiore simbolo della campagna per la vaccinazione e quindi della lotta al Coronavirus. “Come fa la grande scienza, che per farsi capire ricorre al linguaggio umile di una primula, capace di evocare la poesia di Dio che non ci abbandona. Dio mette ancora le mani nella storia e ne fa luogo di salvezza.”

Dal vescovo l’esortazione a individuare nel momento difficile “un’alternativa alla terribile litania del panico, che ha segnato questi mesi. Dio è con noi, ancora una volta, non nelle operazioni che ostentano potenza, ma nella semplicità che riprende le relazioni e mostra che, pur di parlare a tutti gli uomini e le donne della Terra, ricorre alla fragilità di un neonato perché nessuno perda la speranza di una vita nuova e alternativa da costruire insieme”.

L’omelia ha poi affrontato direttamente l’emergenza sanitaria e le connessioni con la vita spirituale e delle comunità. Con lo stimolo, forte, a guardare oltre il ritorno ai vecchi schemi.

“La pandemia, e poi? Da cristiani non possiamo accontentarci di ricostruire quello che c’era e che è andato perduto. Ci era caro, perché conosciuto, come le pantofole dei vecchi alle quali si è abituati a dare apprezzamento, anche se sono vecchie e consumate. Dio, in questo Natale ci chiede di essere capaci di costruire il meglio”.

“Ogni giovane coppia, fissando gli occhi sulla creatura che ha generato, riesce facilmente a sognare una storia bella per il figlio. Ritrova, anche nelle difficoltà economiche e sociali, la consapevolezza che, solo educando, renderanno il piccolo capace di cose grandi. così tocca fare tutti insieme. I nonni hanno la funzione non solo di ricordare ciò che il morbo ha distrutto, ma anche quella di far capire che questa che stiamo vivendo è la linea di partenza di una corsa che ci aspetta. Non possiamo sprecare il tempo in polemiche senza senso e tantomeno avvalerci delle complessità del presente, in cerca di vantaggi personali”.

“Per le donne e gli uomini di fede, Natale non è una data del calendario. Sono caduti i riti del consueto, le abitudini festaiole, la tristezza di una liturgia civile fatta di gesti superficiali, gusti e profumi scontati, che appartengono inesorabilmente al passato. Cercare di essere buoni perché è Natale è una maschera posticcia più di quella che portiamo sul volto. Occorre riproporre, a partire dai cristiani che ci stanno intorno e non da una posa dettata dalle tradizioni, una manifestazione di umanità vera che vogliamo offrire ai piccoli che sono con noi”.

“Abbiamo ricevuto doni straordinari. La globalizzazione ci ha finalmente fatto scoprire che, a suo modo, il mondo è come un villaggio dove abbiamo, chi più e chi meno, gli stessi problemi. Il Papa ha gridato che non si escludano dai vaccini i poveri della Terra. I cambiamenti politici fanno tornare alla ribalta la questione di una società più equa e sostenibile. L’autodifesa dei gruppi che tendono a chiudersi in se stessi fa scoprire le nostre fragilità. Non sprechiamo l’indignazione diffusa di rifiuto della violenza e l’apprezzamento per la solidarietà. Se molti sono i bisogni, la nostra Caritas diocesana mi attesta che la gente si è fatta in questi mesi più generosa, anche se le necessità si sono moltiplicate all’inverosimile. È un cambiamento culturale da non sottovalutare. La Chiesa ha il dovere di questa profezia”.

“Il nuovo tocca a noi costruirlo. È tempo propizio per dare spazio al Vangelo, che privilegia l’umiltà alla potenza, la semplicità dei rapporti, la considerazione per chi non ha niente, se non il tesoro prezioso di essere persona umana. Fanno perfino notizia i pochi soldi lasciati al bottegaio consueto per regalare qualcosa da mangiare a chi non ha i soldi per acquistarla. La fame e la miseria di due terzi del mondo si sono affacciati nelle nostre case pur piccole, ma riscaldate, magari povere, ma capaci di far festa, perché, in qualche modo, Dio si è fatto più vicino sia a chi ha capacità religiose di esprimersi, come a chi magari è scontroso per difendersi laicamente dagli accaparramenti e dal tentativo di altri di trovare nuovi adepti”.

“Il Papa sudamericano viene a ridirci ancora che non puoi essere indifferente di fronte alla sofferenza degli altri. È stata singolare, in questi mesi, la commozione di tutti di fronte ai vecchi intubati con quell’ossigeno che non riesce a muovere più i polmoni del prossimo. Ci eravamo confinati in una casta di privilegiati non aperta ad altri uomini come noi, donne e bambini appena partoriti che, attraversando il mare nostrum, provavano a sopravvivere.”

“Riuscirà questa Chiesa italiana a trovare una voce forte e coesa per rendere un servizio necessario alla gente del nostro tempo, per ridare davvero il coraggio di costruire o ricostruire una civiltà cristiana di cui qualche lume i nostri nonni ci hanno dato l’esempio?

Non è una questione di partito. Ditemi voi: la solidarietà non era forse ideale condiviso da tutti coloro che sottoscrissero il patto costituzionale? Bianchi, azzurri, rossi, neri. Lo firmarono tutti e, a loro modo, ci regalarono una bicicletta, insegnandoci che se vuoi andare avanti, bisogna pedalare. Cercarono di dare, nei giorni, nei mesi e negli anni, il loro specifico contributo, la loro visione della realtà, che, se varia, è più ricca e più bella come un prisma che, se ha molte facce, è capace di scandire la luce, di moltiplicare i colori a condizione di non infrangere l’unità e il rispetto vicendevole.”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.