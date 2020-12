Arezzo, uomo e donna a piedi investiti da auto a Castelfranco di Sopra sulla Setteponti

25 dicembre 2020 a

a

a

Due pedoni, un uomo e una donna, investiti da un'auto sulla Setteponti a Castelfranco di Sopra. E' successo oggi, 25 dicembre, all'uscita del centro valdarnese in direzione di Piandiscò. Erano le 16 circa quando la macchina ha urtato entrambi.

L'uomo, 64 anni, ha riportato traumi alla testa e al torace ed è stato trasportato con il Pegaso, in codice giallo, all'ospedale di Careggi. Traumi più leggeri per la donna, 59 anni, trasportata all'ospedale della Gruccia. Anche lei valutata in codice giallo.

Sul posto sono intervenute ambulanze da Castelfranco e Montevarchi, e i carabinieri per i rilievi sulla dinamica dell'investimento avvenuto sulla Setteponti.

