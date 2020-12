Franceschetti Aretino dell'Anno, il video della canzone sulla Maturità con lo studente Braganti

27 dicembre 2020 a

Il video della canzone Ma Tu Maturità del prof Andrea Franceschetti con lo studente Michele Braganti. Un brano che ha fatto successo nel 2020 ed è piaciuto anche al presidente Sergio Mattarella. Inquietudini e speranze dei giovani che hanno affrontato l'Esame di Stato dopo il lockdown, messaggi, interrogativi e i volti dei ragazzi delle quinte. Un motivo diventato virale sul web.

"In che stato in che stato in che stato / sarò dopo l'esame di stato", il ritornello è passato di bocca in bocca. Un'iniziativa che unita alle qualità di Franceschetti come insegnante (docente di italiano e latino al Liceo Città di Piero a Sansepolcro), i suoi libri e le varie iniziative, hanno sollecitato intorno a lui un fiume di voti con le e-mail e i clic sul sito del Corriere di Arezzo. Ha superato Giovanni Grasso, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche che ha raccolto tanti voti, tributo verso coloro che combattono in prima linea il virus a fianco dei malati.

La scuola dunque sul primo gradino del podio dell'Aretino dell'Anno, X edizione, con un personaggio che dà fiducia per un buon futuro nonostante le difficoltà del momento.

