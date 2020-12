Arezzo, cade sulla neve ciclista di 15 anni: soccorso con l'elicottero a Pieve Santo Stefano

27 dicembre 2020 a

Incidente in bicicletta per un quindicenne di San Giustino (Perugia) nei boschi di Pieve Santo Stefano. E' successo questa mattina, domenica 27 dicembre, nella zona di Pian della Capanna. Verso mezzogiorno il giovanissimo ciclista ha riportato traumi e ferite: sul posto sono stati chiamati i soccorritori del 118. Attivati ambulanza blsd da Badia Tedalda, vigili del fuoco ed elisoccorso Pegaso 1: i mezzi da terra non sono riusciti a raggiungere il luogo dell'incidente in un bosco innevato. Il Pegaso ha verricellato l'equipaggio che ha stabilizzato il paziente, quindi dopo le prime cure lo ha trasportato all'ospedale di Ponte a Niccheri in codice giallo.

