Arezzo, Domenico Giani ex capo dei gendarmi del Papa ora aiuta il mondo che soffre con Eni Foundation

Sonia Fardelli 27 dicembre 2020 a

a

a

A poco più di tre mesi dalla nomina a presidente di Eni Foundation, Domenico Giani fa un bilancio di questo suo nuovo incarico, accettato dopo che per oltre 20 anni è stato in servizio per la sicurezza di tre papi, prima come vice comandante e poi come Comandante della Gendarmeria Vaticana. Un'occasione per parlare anche del suo rapporto con Arezzo, una città che ha sempre nel cuore e dove torna appena può. Quest'anno, vista l'emergenza Covid e le misure predisposte dal governo, passerà le festività a Roma con la moglie Chiara ed i figli. Nei giorni consentiti per gli spostamenti, farà comunque una visita ad Arezzo per incontrare la sua famiglia.

"Arezzo è la città dove sono nato e cresciuto - dice Domenico Giani - e che mi ha formato almeno fino all’ingresso nella Guardia di Finanza avvenuto 39 anni fa. E’ un legame forte che mi fa sentire parte della comunità che ho sempre amato e dalla quale mi sono sempre sentito accolto. Fin da giovane mi sono impegnato nel volontariato, con la Misericordia e l'Associazione Rondine, oltre che nel servizio alle Istituzioni con la Guardia di Finanza e nei servizi di sicurezza. Ho sempre nel cuore due luoghi, La Verna e Camaldoli, che mi hanno permesso di affrontare tante fasi delicate della vita. E come per ogni aretino, quando ritorno in città, la Madonna del Conforto resta un punto forte di riferimento, a cui affidarmi per un pensiero, una preghiera."

Presidente di Eni Foundation, quale è stata la molla che l'ha spinta ad accettare questo incarico, preferendolo ad altre offerte?

"Terminato il mio servizio nella Gendarmeria, ho avuto diverse ed interessanti proposte di lavoro sia in Italia che all’estero. L’offerta di assumere la presidenza di Eni Foundation mi è apparsa quella più consona alla mia storia: servizio alla persona, alle Istituzioni, una vita trascorsa in uniforme, ma anche attento ai bisogni primari delle persone. Ed Eni Foundation è da sempre impegnata al sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione. Una sua missione è quella di promuovere la tutela dei diritti dell’infanzia, soprattutto nelle aree del mondo in cui maggiore è la percentuale di bambini che non hanno accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione, ad una alimentazione corretta o a condizioni igieniche sanitarie adeguate. Eni stessa poi è oggi impegnata in una grande “rivoluzione” rivolta al cambiamento climatico, alla decarbonizzazione, alla transizione energetica, al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile lanciati dalle Nazioni Unite, così mi sto anche appassionando a questi importantissimi temi."

Quali nuovi progetti, come presidente di Eni Foundation?

"La scelta che ho fatto di mettere la mia quarantennale esperienza sia nel campo della sicurezza che dei diritti umani a servizio di questa grande azienda, penso che sia stato un punto di incontro provvidenziale. E penso che potremo portare avanti insieme importanti progetti. Proprio in questi giorni è stato lanciato in Italia il progetto “Non siete soli” dedicato agli ultra 80enni indigenti e soli, con lo scopo di contrastare l’isolamento e le ripercussioni economiche e sociali causati dall’emergenza Covid. L’iniziativa di Eni Foundation, che prevede la consegna di 20 mila pacchi alimentari porta a porta a Milano, Roma e Napoli è in partnership con la Comunità di Sant’Egidio e Coldiretti."

In questo anno di emergenza Covid, quali sono stati i progetti che ha seguito con Eni Foundation?

"Questa pandemia ha coinvolto Eni e quindi anche Eni Foundation in una serie di iniziative in Italia e all’estero di sostegno ai sistemi sanitari nazionali. Il programma Eni per l’Italia ha stanziato 35 milioni per ristrutturazioni e adeguamenti di reparti di malattie infettive di ospedali in diverse regioni e fornitura di apparecchiature di terapia intensiva (ventilatori), dispositivi di protezione individuale (mascherine, tute). Lo stesso è stato fatto all’estero, nei paesi dove Eni è maggiormente presente. Qui sono stati inviati ventilatori e fatta al formazione al personale sanitario. Stiamo facendo tutto il possibile per mettere a disposizione l’esperienza di Eni e di Eni Foundation in campo sanitario sviluppata in decenni di attività di gestione delle situazioni di emergenza."

Che ricordi ha degli anni passati in Vaticano, come angelo custode di tre Papi?

"Ho servito tre pontefici e posso dire che l’esperienza dei 21 anni trascorsi in Vaticano è stata unica. Se chiudo gli occhi vedo passare davanti a me immagini bellissime, anche se delicate e difficili. Vedo volti, luoghi, momenti che sono impressi nella mente e nel cuore. Vedo le espressioni di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e di Francesco in tanti luoghi della terra, vicino ai potenti, ma soprattutto accanto agli ultimi. Vedo nel Successore di Pietro la più alta figura morale al mondo, la voce di chi non ha voce, colui che porta la croce dell’umanità, costruttore di ponti, uomo di dialogo. In questi anni ho anteposto a tutto, il mio particolare servizio, cosa che ho fatto sempre con passione, gioia e forte senso del dovere."

Come passa le festività Domenico Giani?

"Quest’anno trascorrerò le vacanze a Roma a causa dell’emergenza Covid, non tralasciando però di venire ad Arezzo almeno un paio di giorni per salutare i familiari e per alcuni impegni collegati alla Misericordia, confraternita alla quale sono sempre rimasto legato, portando nel cuore anche le altre associazioni di volontariato cittadino, Croce Bianca e Croce Rossa, Caritas insieme agli operatori sanitari e di sicurezza così impegnati. Certamente dopo molti anni trascorsi al lavoro nelle feste canoniche, quest’anno potrò godermi maggiormente gli affetti più cari."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.