Risalgono i casi di Covid in provincia di Arezzo. Sono 41 per i quali sono stati effettuati 336 tamponi. C'è anche un decesso. Si tratta di un uomo di 91 anni morto all'ospedale San Donato. Ad Arezzo i casi sono 13. I ricoverati sono 51, restano stabili in terapia intensiva: 17. Le persone positive in carico sono 627 di cui a domicilio 443. In quarantena 1633. I guariti sono 17.

