Beneficenza di Natale pro Caritas, a Castiglion Fiorentino con il box da asporto raccolti più soldi che con la cena fisica

Un successo l'iniziativa del pacco di Natale acquistato dai cittadini di Castiglion Fiorentino per raccogliere soldi per la Caritas. Nel dinamico paese della provincia di Arezzo su iniziativa del Comune si svolgeva ogni anno una grande tavolata con il ricavato della cena devoluto in beneficenza per sostenere i cittadini bisognosi, ma per l'emergenza Covid non è stato possibile organizzarla. Anziché rinunciare o ripiegare su qualcosa di meno incisivo, nel mese di dicembre sono stati distribuiti, con il coinvolgimento di molti volontari e associazioni, oltre mille trecento box della generosità contenenti prodotti alimentari del territorio. La cena da asporto ha funzionato.

Il sindaco Mario Agnelli tira le somme dell'operazione Caritas e sul suo profilo facebook scrive: "Un lavoro imponente, un risultato superiore ad ogni più rosea aspettativa tenuto conto del particolare momento e la solita risposta travolgente della generosità dei Castiglionesi che hanno prenotato e acquistato 1.329 pacchi della beneficenza a favore della Caritas ricavando una cifra complessiva netta, comprensiva anche di altre offerte, di 9.780 euro, che ha superato di fatto la raccolta delle tradizionali Cene di Beneficienza a favore della Caritas. Io ho finito le parole e lascio a voi ogni commento", conclude il primo cittadino di Castiglion Fiorentino.

