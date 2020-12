Sansepolcro, tenta di prelevare una bambina da scuola. Ma è solo uno scambio di persone

28 dicembre 2020 a

Lo scorso 19 dicembre presso la scuola Santa Chiara di Sansepolcro accadde un episodio che creò preoccupazione: in tarda mattinata, poco prima delle 11, in una delle sedi della scuola primaria biturgense un anziano signore si presentò all’ingresso dell’istituto dicendo alle bidelle di dover prelevare la nipotina. La bambina però, della quale l’anziano aveva fatto il nome, quel giorno non era presente a scuola. Nell’immediato l’episodio creò sgomento, lasciando presupporre che l’anziano fosse di certo un malintenzionato deciso a voler rapire la minore. Della questione vennero informati i Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro che avviarono immediati accertamenti sull’accaduto finalizzati soprattutto a farne luce e identificarne l’autore. Nella giornata odierna, lunedì 28 dicembre, con non poche difficoltà, i Carabinieri sono venuti a capo del mistero identificando l’anziano signore. Si tratta di un nonno con problemi di salute e difficoltà legate all’età avanzata, la cui nipotina è omonima di un’altra bambina che effettivamente frequenta un altro polo dell’Istituto Santa Chiara. Quel giorno, dopo aver parlato con la figlia, mosso dalla voglia di vedere la nipotina e magari trascorrere del tempo assieme a lei, si era recato però nella scuola sbagliata determinando l’equivoco sull’identità della bambina da cui è scaturito l’allarme, fortunatamente infondato.

