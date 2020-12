L'Arezzo presenta il nuovo Cda. Striscione della Sud: "Le società serie e vincenti non hanno nell'organigramma ruoli vacanti"

28 dicembre 2020 a

Fine anno movimentata in casa amaranto. È fissata per martedì 29 dicembre 2020 alle ore 14:30, presso la sala stampa dello Stadio “Città di Arezzo”, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CDA della S.S. Arezzo. Saranno presentate le nuove figure del direttore generale e di quello sportivo e anche, probabilmente il nuovo presidente. Nella giornata di lunedì 28 dicembre allo stadio Comunale è apparso uno striscione dei tifosi che recita: "Le società serie e vincenti non hanno nell'organigramma ruoli vacanti. Dal direttore generale al magazziniere vogliamo gente competente, presente e che viva la città".

