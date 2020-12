Il prof Andrea Franceschetti eletto Aretino dell'Anno: "Ora sogno il ritorno alla normalità nella scuola"

Davide Gambacci 28 dicembre 2020 a

“La sensazione è meravigliosa e mi fa piacere condividere col fatto che in prima pagina ci sia anche Michele Braganti: il grande artista che ha contribuito alla canzone e che rappresenta il mondo degli studenti”.

E’ emozionato il “prof” Andrea Franceschetti, l’Aretino dell’Anno 2020: per la prima volta una figura della Valtiberina. “Voglio ringraziare tutto il Corriere di Arezzo per la grande sensibilità, mettendo in vetta due mondi che hanno sofferto tantissimo come quello della scuola e della sanità: lo considero una sorta di pari merito. La mia è stata una candidatura alla scuola che gratifica tutti per lo sforzo fatto e la cosa che mi è piaciuta è stata questa re-immersione in un mondo di amicizie grandissimo: oggi virtuale, seppure c’è tanto bisogno di contatto”.

Franceschetti era stato inserito tra i candidati per le varie iniziative organizzate assieme ai suoi studenti del Liceo Città di Piero. Una su tutte, la canzone “Ma tu Maturità”, realizzata col giovane Michele Braganti e con la partecipazione di tutti i ragazzi della sua quinta. Brano che aveva ricevuto i complimenti anche dal Presidente della Repubblica. Una vera e propria valanga di voti quelli ottenuti dal “prof” di Pieve.

“Me lo spiego grazie all’affetto nei confronti di una didattica che volesse superare i limiti del non potersi incontrare, sfruttando pure i social con intelligenza. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi consente di vivere il privato in grandissima serenità, ma anche a tutto il mondo della scuola. Si parla tanto di didattica a distanza, ma è possibile farla solo grazie alla disponibilità delle famiglie. Un grazie anche a tutti i miei colleghi perché per me insegnare vuol dire fare un lavoro da sogno”.

Quella di Franceschetti è una figura importante per la Valtiberina, amministratore nel passato ma anche giornalista e scrittore.

“Non dimentichiamoci che noi della scuola in questo momento siamo dei privilegiati, ma voglio essere vicino anche a tutte le famiglie dei nostri studenti che lavorano in ambito privato”.

E poi continua. “Il rapporto tra docente e alunno deve essere di rispetto totale da parte dello studente verso chi trasmette conoscenza, ma allo stesso tempo paritetico: un’amicizia dove si da del ‘lei’, ma amicizia vera”. Scuola e lavoro realtà che devono andare a braccetto.

“Questo nella maniera più totale: orientamento e alternanza scuola lavoro sono le grandi novità, perché i ragazzi devono conoscere l’ambiente in cui si immergeranno terminato il ciclo di studi”. I progetti futuri? “Un sogno! Un 7 gennaio che ci possa riportare a stretto contatto con cattedre, banchi, penne, sgridate ed elogi direttamente nelle orecchie; la normalità, la quotidianità di una mattinata a scuola”.

