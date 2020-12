Arezzo, azienda di mascherine, gel e termometri premia i dipendenti con bonus da 500 euro

28 dicembre 2020 a

Moretti Spa, azienda di dispositivi medici di Cavriglia, premia con un bonus di 500 euro "la fermezza dei propri dipendenti. Impegnati senza interruzioni, anche nelle fasi più difficili della pandemia". Un gesto di gratitudine con cui l’azienda riconosce lo sforzo congiunto, di tutti i suoi 66 collaboratori.

La decisione, presa da Chiara e Filippo Fabbrini, seconda generazione della famiglia Fabbrini alla proprietà dell’azienda; vuole esprimere “un sincero ringraziamento a tutti i dipendenti” a cui viene riconosciuto il merito di aver permesso di garantire la continuità del lavoro. Moretti infatti, in quanto fornitore del Servizio Sanitario Nazionale ed azienda competente in merito all’approvvigionamento di mascherine, gel igienizzanti, termometri ed altri dispositivi medici strettamente correlati al contrasto della pandemia, non ha mai smesso di operare e garantire la propria continuità assistenziale.

“Ai nostri collaboratori” continuano Filippo e Chiara Fabbrini “riconosciamo il merito di aver continuato ad operare con impegno, dedizione e coraggio, anche nei momenti più difficili. Gli scorsi mesi di Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre e Novembre ci hanno condotto ad operare sotto stress, in contesti di oggettiva difficoltà”. L’azienda dà quindi una generosa dimostrazione di responsabilità e sensibilità sociale, premiando la fermezza dei propri collaboratori e riconoscendo il valore essenziale del contributo di ciascuno di loro.

"Un gesto che denota il modo di fare impresa di Moretti" si legge in una nota dell'azienda "e che si inserisce, a chiusura di quest’anno difficile, in un’intensificata attività di solidarietà e sostegno al territorio, con supporto diretto alle prime linee impegnate nell’emergenza sanitaria. Un gesto di gratitudine che premia tutta la squadra, e riconosce, in concreto, il valore dello straordinario impegno profuso."

