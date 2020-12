Il Principe Carlo d'Inghilterra scrive agli alunni di Castiglion Fiorentino che lo invitano per una visita

Luca Serafini 29 dicembre 2020 a

Gli alunni della Quinta B hanno un pen friend di nome Carlo. Il Principe. Sì, proprio lui. E sotto l’albero hanno trovato una lettera di Carlo d’Inghilterra che li riempie di soddisfazione e curiosità. C’è scritto che “His Royal Highness”, ovvero sua altezza reale “was also most interested to hear all about your town, Castiglion Fiorentino” ha appreso con interesse le notizie su Castiglion Fiorentino “and was very impressed by your leaflets” ed è rimasto molto attratto dai volantini con i quali i ragazzi hanno pubblicizzato il paese.

Così, dopo un rapporto epistolare con la Royal Family che va avanti da un po’, i tempi (Covid permettendo) sarebbero maturi per una visita reale sotto la torre del Cassero. Gli scolari della maestra Paola Valdarnini l’invito ufficiale a corte lo hanno formulato: “We would like to invite You to visit our beautiful Town which is located in Tuscany, land that you know and whose beauty you appreciate”. Del resto qui, anni addietro, è venuta in visita la nonna di Carlo, la Regina madre Elizabeth Bowes-Lyon (1900 - 2002), mamma della Regina Elisabetta. Visitò il Castello di Montecchio Vesponi, appartenuto ad un illustre conterraneo della famiglia reale, John Hawkwood (1320 circa - 1394). Un condottiero e capitano di ventura, ribattezzato Giovanni Acuto, che a Montecchio ebbe la sua residenza, concessagli dalla Repubblica di Firenze. La storia, dunque, può continuare.

E nella loro missiva al Principe Carlo i ragazzi della quinta elementare della Scuola Giuseppe Ghizzi, tratteggiano le “Etruscan origins” del loro paese, e ancora: “Here we have beautiful views, many precious and ancient buildings, important paintings and exhibits”. Non solo vedute, costruzioni e opere d’arte, fanno pure leva sui prodotti tipici a partire dall’“oil”, l’extravergine di oliva. E i “sublime wines to combine with the famous Chianina”, immaginando già Carlo e Camilla con un calice di rosso e una tagliata. Per non incorrere in equivoci, gli chiedono: “Do you like meat or do you prefer vegetables?”

Per i bambini della Quinta B la fantasia può galoppare, anche perché fa molto bene alla loro crescita e in questo caso alla conoscenza della lingua inglese. Ma anche all’amore verso il proprio territorio, sviluppato con un lavoro di studio e documentazione: hanno infatti raccolto immagini, scattato foto, scritto titoli e testi per dare vita ad una serie di brochure scritte in italiano e in inglese che, a quanto pare, hanno decisamente catturato l'attenzione del Principe.

Dopo precedenti scambi di posta tradizionale tra scuola Ghizzi e Royal Family, l’occasione recente è stata il 72° compleanno del Principe Carlo di Windsor. Oltre agli auguri, gli alunni della Quinta B si sono spinti oltre. Ora, sotto le feste, la risposta pervenuta da Clarence House, residenza londinese di Carlo d’Inghilterra, che accende gioia e nuove speranze. Chissà se quando superare i confini tra i Paese tornerà ad essere cosa normale, Sua Altezza Reale avrà modo di accogliere l’invito dei ragazzi. Loro ci sperano. Come dice la canzone? I sogni son desideri (A dream is a Wish Your Heart Makes).



