Arezzo, i nuovi casi di Coronavirus risalgono a 36 e c'è un morto. Il punto su positivi e ricoverati

Coronavirus, dopo gli 11 nuovi casi di ieri in provincia di Arezzo torna a salire il dato di oggi, martedì 29 dicembre, sui tamponi positivi. Ne sono stati eseguiti 803 e i contagiati risultano 36. Ci sono 40 guarigioni e le persone positive attualmente in carico risultano 593. Purtroppo si registra un nuovo decesso, una donna di 87 anni morta oggi all'ospedale San Donato. Dove il numero dei ricoverati in bolla Covid sceso sotto i cinquanta in questi giorni, è di 49 unità, mentre 16 sono i posti letto occupati in Terapia intensiva. Dei 36 casi nuovi, 13 sono ad Arezzo, 4 a Bibbiena e 4 a Montevarchi, 2 ciascuno a Civitella, Laterina Pergine, Monte San Savino. Un caso a Caprese, Castiglion Fiorentino, Cortona, Lucignano, Marciano, Poppi, San Giovanni, Subbiano, Terranuova. In cura domiciliare 418 persone e 1610 contatti in quarantena.

