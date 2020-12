Arezzo, cordoglio in Casentino per la morte di Pierre Cardin. Qui aveva trovato l'acqua perfetta. Cittadino onorario di Stia

Giovanna Belardi 30 dicembre 2020 a

Un grande stilista, innamorato del bello e della natura, e quindi del Casentino. Dove aveva la sua acqua, di grande purezza e qualità, la Maxim’s e dove ha lasciato segni importanti del suo stile e del suo gusto. Anche il Casentino esprime cordoglio per la scomparsa di Pierre Cardin, celebre stilista morto a 98 anni, cittadino onorario di Stia. Seguendo l’acqua, che, come aveva confidato, per lui era il petrolio del futuro,

Cardin nel 2000 era arrivato a Stia. Così lo ricorda Luca Santini, all’epoca vicesindaco: “La prima volta lo accolsi proprio io - racconta l’attuale presidente del Parco delle Foreste casentinesi - e il nostro incontro ha dato il via a una piacevole conoscenza. Era interessato all’acqua che sgorga dalla sorgente di Calcedonia, sul monte Falterona e personalmente aveva voluto seguire le prime fasi dell’imbottigliamento”. Bottiglie preziose, prodotte in modiche quantità, tanto da meritare di apparire sulle tavole dei più celebri ristoranti del mondo.

E in quelli del Casentino, proprio per la volontà dello stilista, che grazie a questo legame aveva instaurato un ottimo rapporto con la vallata e la sua popolazione. Interessandosi anche degli aspetti più propriamente culturali. “Oltre ad aver portato compagnie di grande livello al Palagio di Stia, si rese protagonista di un fatto che ricordo con particolare piacere - sottolinea Santini -. Nel 2011 fece parte della giuria della biennale dell’arte fabbrile. Io lo avevo invitato l’anno prima. Venni poi a sapere che era stato invitato anche alla Biennale di Venezia, che si teneva proprio in quei giorni. Ero convinto che avrebbe dimenticato l’invito e invece mi rispose che poichè aveva preso prima l’impegno con noi, sarebbe stata Venezia a rinunciare alla sua presenza”.

Di ricordi in questi paraggi ce ne sono tanti e lo descrivono come un uomo di grande cultura e classe: “Sono stato fortunato a conoscerlo e a frequentarlo - continua Santini - era davvero un uomo eccezionale, di grande umiltà e di immensa cultura, di una gentilezza infinita. Quando veniva a Stia si fermava all’albergo Falterona e arrivava sempre con il suo staff o con suo nipote Rodrigo. A lui piaceva molto il Casentino e quando poteva trascorreva brevi periodi in città. Poi andando avanti con l’età, le sue visite si sono diradate.

Quando stava a Stia frequentava i ristoranti locali, amava il prosciutto crudo e i tortelli, ma era molto parco a tavola. Gli piaceva molto il vino bianco, che preferiva comunque ai rossi toscani. E voleva che la sua acqua fosse servita nei ristoranti del posto. Sin dall’inizio sapevamo che sarebbe stata una piccola produzione, la sorgente ha numeri piccoli. Pierre Cardin era arrivato qui perchè aveva saputo che c’era una sorgente molto particolare e uno stabilimento in vendita. Così rilevò la concessione e l’azienda per imbottigliare la sua Maxim’s. E sempre a proposito di acqua aveva donato a Stia, oltre a fantastici spettacoli al Palagio, anche un’opera in ferro battuto collocata nella fontana in piazza”. Anche il sindaco Nicolò Caleri, a nome dell’amministrazione e dell’interna comunità di Pratovecchio Stia, esprime profondo cordoglio alla famiglia e al nipote Rodrigo Basilicati.

