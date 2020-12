Arezzo, è morta suor Rosalba, la "formichina di Dio". Una vita dedicata alla carità tra Caritas e Casa Thevenin

30 dicembre 2020 a

E' morta suor Rosalba Sacchi, la "formichina di Dio." Aveva 84 anni. Si è spenta a Roma dove adesso viveva in una casa di riposo. Era stata colpita dal Covid. Una vita titta dedicata alla carità. A comunicare il decesso della religiosa è l'amministrazione comunale di Arezzo. “Una triste notizia”, dice il sindaco Alessandro Ghinelli ad una voce con il vicesindaco Lucia Tanti e il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri .

“Un profilo caro a tutta la città, non solo per il suo incedere e il suo sorriso che caratterizzavano la parte alta del centro storico, dove si trovavano i luoghi a lei più familiari in cui svolgeva la sua missione. Suor Rosalba, dalla Caritas al Thevenin, ha rappresentato un valore, una virtù imprescindibile per la morale cristiana: la carità. E l’ha declinata in ogni sua possibile forma, rendendola per questo ‘pietas’ in senso ampio, patrimonio di tutti, credenti e non".

L'amministrazione comunale conclude: "Ad Arezzo viene a mancare una figura di riferimento, capace di donare a chiunque e a cuore aperto, a favore della vita di tante persone che anche in città vivono una realtà d’indigenza. A nome dell’amministrazione comunale e di Casa Thevenin esprimiamo il più sentito cordoglio e rinnoviamo, ancora una volta, la nostra gratitudine".

Piccola ma con una grande forza. La forza della fede. La "formichina di Dio", per quella inesauribile laboriosità per gli ultimi, i poveri, gli emarginati, è tornata tra le braccia del Padre.



