Coronavirus, ad Arezzo torna alto il numero dei nuovi casi: 60. E aumentano i positivi. Nessun decesso

Il numero di nuovi casi di Coronavirus ad Arezzo torna a crescere, 60 in ventiquattro ore, raggiungendo un livello che ormai da diversi giorni non si registrava. I tamponi eseguiti sono stati 808.

Ieri la crescita era stata di 36 unità e il giorno precedente 11. Anche il numero degli attualmente positivi sale anziché scendere: ieri 593 e oggi di nuovo sopra i seicento: 624. Venti le guarigioni. Tuttavia non si registra nessun nuovo decesso e la situazione in ospedale è sotto controllo con 49 ricoverati nella bolla Covid e 15 in Terapia intensiva.

Dei 60 contagiati registrati tra le 14 del 29 dicembre e le 14 del 30 dicembre 2020, 18 sono ad Arezzo, 6 casi ciascuno nei comuni di Castiglion Fiorentino, Laterina Pergine, Montevarchi. Cinque casi a Bibbiena, 4 a Civitella. Tre i casi a Cavriglia, 2 a Lucignano, Sansepolcro e Subbiano. Un caso a Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cortona, Loro Ciuffenna, Monte San Savino, Pratovecchio Stia, San Giovanni,

In cura domiciliare sono 446 aretini, in quarantena come contatti di casi 1593 persone.

