Arezzo, il cardinale Bassetti: "Suor Rosalba gigante della carità". La vocazione, le opere, l'esempio. Colpita dal Covid

Arezzo non rivedrà più quel suo incedere apparentemente fragile ma in realtà solidissimo lungo le vie del centro. Non rivedrà più quella suora minuta alla quale si appoggiavano gli ultimi, i bisognosi. Quelle strade, come le definiva, erano “il suo vero ufficio”, dove lei regalava quel sorriso che apriva i cuori o un aiuto tangibile a chi era in difficoltà. Ieri mattina ci ha lasciati suor Rosalba Sacchi, storica direttrice della Caritas e punto di riferimento di casa Thevenin.

Aveva 84 anni, da tempo era malata. Mesi fa si era trasferita a Roma, nella casa di riposo dell’Ordine delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli. Le sue condizioni si erano aggravate, fino a rendere necessario il ricovero in un ospedale della capitale. Poi il Covid, che ha colpito un fisico già debilitato. La città oggi piange la scomparsa di una religiosa la cui vita è stata tutta rivolta all’amore e all’impegno verso i poveri, una missione che negli anni l’aveva portata a realizzare, grazie anche al contributo di tanti giovani cresciuti al suo fianco, una Caritas presa a modello in tutta Italia.

“Un gigante della carità” il ricordo del cardinale Gualtiero Bassetti, vescovo di Arezzo quando suor Rosalba guidava la Caritas. La sua profonda religiosità si univa ad una grande attenzione per il presente, uno sguardo informato e attento sui problemi di una società in continuo cambiamento, uno sguardo che sapeva anche essere curioso e ironico come quando in un’intervista al Corriere di Arezzo alcuni anni fa aveva confidato sorridendo: “Mi è sempre piaciuto il cappotto di Casentino. Adesso poi è tornato di moda, quanto mi piace vederlo nelle vetrine...”. Ma suor Rosalba era anche capace di guardare al futuro, leggendolo nei volti degli ultimi, dei poveri che bussavano alla porta della Caritas o delle giovani madri e dei loro bambini che, negli anni, hanno trovato rifugio nell’istituto Thevenin di via Sassoverde.

“A me piace camminare in mezzo alla gente” aveva raccontato nella stessa intervista, “spesso mi dicono di fermarmi un po’, ma io non ci penso e vado avanti”. “Abbiamo il dovere di aiutare gli altri. Io ho un sogno: che tutti possano avere lo stesso posto alla stessa tavola. I poveri hanno bisogno di un sorriso, di una parola, devono poter riacquistare la loro dignità di essere umani”.

Suor Rosalba era nata in Casentino, “a Terrossola” ci teneva a specificare, nel comune di Bibbiena, figlia dell’allora podestà, un padre stimato dalla comunità per le sue doti morali, che perderà dopo pochi anni. Abbracciò il cammino della fede a 33 anni. “Una confessione mi ha cambiato la vita. Entrai in quella chiesa di Napoli e sentii quell’abbraccio, l’incontro con Dio, che mi spinse a fare qualcosa per gli altri”.

Diplomata in ragioneria, quando le mancavano tre esami al traguardo della laurea all’Istituto Orientale, decide di diventare suor Rosalba, entrando nell’Ordine delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, ordine che ogni anno vede le religiose che ne fanno parte rinnovare i voti.

Nei primi anni Settanta è a Roma, ad aiutare chi vive nelle baracche. Poi a Gubbio, di nuovo nella capitale, al Tiburtino. Nel 1985 l’incarico all’Istituto Thevenin, al quale dal 1997 al 2010 affiancherà quello di direttrice della Caritas dove lascia la sua impronta indelebile: il primo centro di ascolto e poi la casa di accoglienza San Vincenzo, la sede di via Fonte Veneziana.

“Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di suor Rosalba Sacchi” le parole del cardinale Bassetti. “E’ stata un ‘gigante della carità’ soprattutto nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro dove è stata a lungo direttrice della Caritas diocesana anche durante il mio episcopato.

Ha incarnato nel concreto lo spirito evangelico del Buon Samaritano. La ricordo in giro per Arezzo con due borsoni in mano dove aveva beni di prima necessità per i poveri. ‘Li dono a chi ha bisogno, a chi incontro e mi accorgo che è in difficoltà’, mi diceva. Perché suor Rosalba sapeva davvero intercettare i più poveri, gli emarginati, i dimenticati. Un modello esemplare di Chiesa “in uscita” cara a Papa Francesco. Con la sua direzione della Caritas diocesana è stato valorizzato anche il ‘genio femminile’ che, con occhio materno, è capace di scorgere ciò di cui c’è bisogno, come insegna l’attenzione di Maria nell’episodio delle Nozze di Cana. Vorrei ricordare anche il suo impegno per Casa Thevenin, sempre accanto alle madri in difficoltà, ai ragazzi toccati dal disagio, alle donne in situazioni di indigenza. Anche questo testimonia il suo carisma di prossimità.

La morte di suor Rosalba mi tocca particolarmente perché è deceduta a causa del Covid. Ho sperimentato anche su me stesso la sofferenza del Coronavirus e la solitudine che si porta con sé. Affido suor Rosalba all’intercessione della Madonna del Conforto e a quella di San Vincenzo de’ Paoli alla cui famiglia religiosa suor Rosalba apparteneva. E prego per tutti coloro che sono morti durante questa pandemia o che sono ancora malati per il virus”. I funerali saranno officiati oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria in Gradi ad Arezzo. La salma sarà tumulata nel cimitero di Terrossola a Bibbiena.

L'ARCIVESCOVO FONTANA

“Ha speso in mezzo ai poveri del nostro territorio gran parte della sua vita. La Diocesi le deve gratitudine per il prezioso servizio reso quale direttore della Caritas diocesana dal 1997 al 2010”. L’arcivescovo Riccardo Fontana, in un suo messaggio per la scomparsa di suor Rosalba Sacchi, ha voluto esprimere anche “il più forte cordoglio e l’assicurazione della preghiera”, “alla famiglia religiosa alla quale appartenne” e ai suoi familiari. “E’ stata una maestra di vita, amata da tutti, così genuina e umile in tutto quello che faceva” è il commosso ricordo di Andrea Dalla Verde, al fianco di suor Rosalba nei suoi anni alla Caritas e oggi responsabile dell’ufficio progettazione e sviluppo. “Con lei abbiamo vissuto anni straordinari. E’ stata un punto di riferimento che ha creduto in noi giovani e ci ha permesso di progettare e realizzare tante opere di carità per la promozione delle persone più bisognose". “Una grandissima donna, dotata di una incredibile apertura mentale, avanti nei tempi” le parole di Alessandro Buti, un altro dei giovani con suor Rosalba negli anni alla Caritas, oggi responsabile dell’ufficio pastorale.

“Una triste notizia”. Queste le parole di cordoglio espresse dal sindaco Alessandro Ghinelli, dal vicesindaco Lucia Tanti e dal presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri. “Un profilo caro a tutta la città, non solo per il suo incedere e il suo sorriso che caratterizzavano la parte alta del centro, dove si trovavano i luoghi a lei più familiari in cui svolgeva la sua missione. Suor Rosalba ha rappresentato un valore, una virtù imprescindibile per la morale cristiana: la carità. E l’ha declinata in ogni sua possibile forma, rendendola per questo ‘pietas’ in senso ampio, patrimonio di tutti, credenti e non. Ad Arezzo viene a mancare una figura di riferimento, capace di donare a chiunque e a cuore aperto, a favore della vita di tante persone che anche in città vivono una realtà d’indigenza. A nome dell’amministrazione e di Casa Thevenin esprimiamo il più sentito cordoglio e rinnoviamo, ancora una volta, la nostra gratitudine”.

