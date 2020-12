Arezzo, scoperto con il drone pozzo abusivo in costruzione nel bosco a Lucignano: scatta sequestro e tre persone denunciate

31 dicembre 2020 a

Scoperto con il drone un pozzo abusivo in fase di realizzazione nel bosco. Operazione dei Carabinieri Forestali di Monte San Savino nel territorio di Lucignano. Tre persone denunciate.

I sospetti sono partiti dall'insolito movimento di mezzi operativi nella zona, dato che non risultava rilasciata alcuna autorizzazione a costruire per quell’area.

Constatata l’esistenza di un vero e proprio cantiere in attività, i forestali hanno rilevato la situazione non solo attraverso gli accertamenti diretti, ma effettuando anche video-riprese mediante drone. E’ stato così possibile documentare la flagranza del reato di costruzione abusiva di un pozzo nel cuore dell’area vincolata, in mancanza di permesso a costruire e dell’autorizzazione paesaggistica che sarebbe stata necessaria.

E’ stato quindi eseguito il sequestro del cantiere che, grazie alla documentazione probatoria esibita, è stato prontamente convalidato dall’autorità giudiziaria di Arezzo. Sono stati denunciati il proprietario del terreno, il direttore dei lavori ed il titolare della ditta di trivellazione della provincia di Rieti impegnata nell’opera.





