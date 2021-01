Arezzo, il primo bambino del 2021 è Shayan figlio di genitori pakistani: è nato alle 7.55 all'ospedale San Donato

01 gennaio 2021 a

Tre maschietti a cavallo tra 2020 e 2021. Negli Ospedali di Arezzo e Montevarchi fiocchi azzurri nel passaggio da un anno all'altro.

L’ultimo nato del 2020, venuto alla luce alle ore 20.26 del 31 dicembre, si chiama Edoardo Del Pasqua, un bimbo di 3,4 kg nato con parto spontaneo.

Il 2021 è stato inaugurato alle ore 7,55, presso il reparto di Ostetricia dell’Ospedale San Donato di Arezzo, dall’arrivo di Shayan Mahmood di nazionalità pakistana. La famiglia risiede in città da molti anni e per la mamma Fatima è il terzo figlio. Un parto naturale per un bambino di 3,5 kq e lungo 53 cm.

A distanza di un’ora all’Ospedale del Valdarno La Gruccia è arrivato Aimone (3,3 kg) primo figlio di una coppia di Terranuova Bracciolini. La mamma Giulia, che nel parto ha avuto accanto il marito, sta bene così come il piccolo Aimone.

Nonostante la pandemia Covid i reparti di Ostetricia e Ginecologia hanno garantito in questo anno un servizio puntuale ed efficiente per la gravidanza con percorsi dedicati e massima sicurezza per i bambini e le mamme.

Il 2020 ha visto dati leggermente in crescita rispetto all’anno precedente in entrambi i punti nascita della provincia di Arezzo (Arezzo e Montevarchi). Al San Donato le nascite sono state 1370 mentre alla Gruccia 540.

