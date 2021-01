Arezzo, Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino: si corre il 22 agosto se a giugno non fosse possibile

01 gennaio 2021 a

A Castiglion Fiorentino individuata la data del Palio dei Rioni qualora non fosse possibile organizzare la manifestazione il 20 giugno. Si correrebbe il 22 agosto. Oltre alla terza domenica di giugno, giorno in cui si tengono le celebrazioni per la Madonna del Rivaio, è stata decisa una seconda data già cerchiata di rosso nel calendario dei rioni.

Nel 2020 la corsa di cavalli tra Porta Romana, Porta Fiorentina e Cassero non si è disputata: impossibile a giugno, rinviata a settembre e poi annullata.

L’Ente Palio con le sue commissioni - si legge in una nota diffusa dal Comune - non ha mai smesso di lavorare per l’organizzazione della rievocazione storica. Nei giorni scorsi si è riunita la Commissione Palio che ha individuato la data dell’edizione straordinaria del Palio dei Rioni in caso di rinvio.

Per questo 2021, quindi, oltre alla domenica in cui si celebra la festa della Madonna delle Grazie del Rivaio è segnata la domenica 22 agosto nel caso in cui per l'emergenza sanitaria Covid fosse necessario spostare in aventi l'evento..





