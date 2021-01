Arezzo, Coronavirus: comune per comune il numero totale dei positivi. L'impennata da settembre, la frenata a dicembre

Sonia Fardelli 02 gennaio 2021 a

a

a

Il 2021 si apre con la speranza del vaccino anti Covid la cui somministrazione procede speditamente, ma il 2020 si è chiuso ancora con tanti casi di positività. Le persone colpite da Covid a dicembre sono ancora superiori a quelle registrate a novembre, molte di più di quelle di ottobre e tantissime in più rispetto a settembre quando ancora si era ignari della portata che avrebbe avuto questa seconda ondata della pandemia.

Al 30 settembre i casi di positività nel comune di Arezzo erano 250 e 1160 nell'intera provincia. Al 31 ottobre sono saliti a 1.561 in città e 4.434 nell'intera provincia. Nuovo picco con contagiati più che raddoppiati al 30 novembre con 3.343 persone positive al Covid ad Arezzo e 9.551 nell'intera provincia. Al 30 dicembre, con l'ultimo aggiornamento comunicato dalla Asl, si registra ancora un aumento, ma con percentuali molto più basse e che forse fanno sperare che questa seconda ondata possa essere giunta verso la fine. In città da inizio pandemia le persone positive al Covid sono state 3780 e nell'intera provincia 10526.

Dopo Arezzo, in questa graduatoria di positività al Covid troviamo subito le cittadine del Valdarno, la vallata più vicina a Firenze e che forse ha subito gli influssi negativi di questa seconda ondata partita in Toscana dalle città più grandi (quelle con un giro importante di stranieri e di persone che si sono spostate nell'estate anche all'estero per lavoro), per arrivare poi nelle città più piccole.

A Montevarchi al 30 settembre i casi di positività erano 166, al 31 ottobre 414, al 30 novembre 764 e al 30 dicembre 822. Situazione leggermente migliore, ma con numeri sempre elevati a San Giovanni: 81 positivi al Covid al 30 settembre, 223 al 31 ottobre, 464 al 30 novembre e 486 al 30 dicembre.

I dati più bassi nei piccoli comuni del Casentino e della Valtiberina. Montemignaio con 0 casi positivi al 30 settembre, 0 al 31 ottobre, 1 caso al 30 novembre ed 1 caso al 30 dicembre. Seguono con un tabellino ugualmente buono e relativo alle stesse date Chitignano con 1, 2, 7, 9 casi, Talla con 0, 6, 13, 13, Monterchi con 0, 1, 16, 18 e Chiusi della Verna con 9 casi a fine settembre, 13 a fine ottobre e 23 sia a fine novembre che fine dicembre.

Così gli altri comuni: Anghiari con 4 casi al 30 settembre, 21 al 31 ottobre, 70 al 30 novembre e 85 al 30 dicembre.

Badia Tedalda con 39, 41, 48 e 49;

Bibbiena con 79, 191, 342 e 413;

Bucine con 75, 140, 267 e 280;

Capolona 14, 78, 138 e 150;

Caprese Michelangelo 3, 9, 23 e 27;

Castel Focognano con 8, 16, 59 e 73;

Castel San Niccolò 2, 3, 34, 40;

Castelfranco Piandiscò con 33,124, 264 e 280 casi di positività al Covid; Castiglion Fibocchi 4, 16, 29 e 32; Castiglion Fiorentino 58, 169, 328 e 355;

Cavriglia 31, 126, 281 e 292;

Civitella in Valdichiana 17, 127, 291 e 302;

Cortona 38, 150, 403 e 478;

Foiano della Chiana con 15, 69, 147 e 175;

Laterina Pergine Valdarno 21, 118, 266 e 280;

Loro Ciuffenna 19, 77, 157 e 166;

Lucignano 6, 31, 75 e 107,

Marciano della Chiana 4, 61, 127 e 143;

Monte San Savino 12, 155, 299 e 322;

Ortignano Raggiolo 3, 8, 23 e 25;

Pieve Santo Stefano 9, 20, 63 e 65;

Poppi 21, 46, 110 e 162,

Pratovecchio Stia 11, 42, 143 e 171;

Sansepolcro 51, 143, 338 e 364;

Sestino 22, 23, 34 e 51;

Subbiano 8, 75, 159 e 166,

Terranuova Bracciolini 46 casi di positività al 30 settembre, 135 al 31 ottobre, 302 al 30 novembre e 321 al 30 dicembre.

Tabellini dai quali si può notare che da fine novembre a fine dicembre c'è stato sì un aumento di casi di positività al Covid, ma con una percentuale molto più bassa che nei mesi precedenti. In alcuni comuni anche soltanto di poche unità. E questo fa sperare che la situazione vada migliorando e che questa seconda ondata della pandemia che tanti problemi ha portato possa essere davvero verso la fine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.