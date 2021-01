Arezzo, straordinaria solidarietà per le cure a mamma Cristina: raccolti 125 mila euro. E la bimba andrà a casa

Federica Guerri 02 gennaio 2021 a

Un’onda di solidarietà senza precedenti ha abbracciato la famiglia di Cristina Rosi. In tanti hanno risposto all’appello del marito Gabriele Succi il quale ha attivato una raccolta fondi sulla piattaforma dedicata GoFoundMe per reperire le risorse necessarie a trasferire la moglie, in stato vegetativo da cinque mesi, in un centro specializzato nel quale possa avere le migliori cure e le maggiori speranze di guarigione.

In una settimana (la raccolta è stata attivata il 26 dicembre) sono stati raccolti oltre 125 mila euro. “Grazie, grazie, grazie davvero a tutti coloro che hanno contribuito” commenta esterrefatto Gabriele, “non pensavo veramente di trovare tutta questa solidarietà. Non so come fare a ringraziare tutti. In questi giorni ho ricevuto tante, tantissime, telefonate. Di amici, conoscenti, ma anche di persone sconosciute da tutta Italia che grazie al tam tam mediatico sono venute a conoscenza della nostra storia e hanno deciso di aiutarci”.

Nella parrocchie, nelle frazioni dove Cristina e Gabriele sono conosciuti, nei gruppi sportivi e via dicendo, sono state attivate numerose raccolte fondi oltre a GoFoundMe per dare aiuto e speranza a Cristina. La giovane donna, 37 anni, originaria di Monte San Savino, ha subito nel luglio scorso un arresto cardiaco al settimo mese di gravidanza dando prematuramente alla luce Caterina con un parto cesareo d’urgenza. Madre e figlia sono rimaste per lungo tempo senza ossigeno riportando entrambe gravi danni neurologici. Cristina si trova da mesi ricoverata in un centro riabilitativo nel quale le cure non stanno dando i risultati attesi, mentre Caterina, che ha trascorso i primi cinque mesi della sua vita in ospedale tra Arezzo, Firenze e Siena, tra qualche giorno dovrebbe tornare a casa.

“Se tutto va come deve il 7 gennaio mia figlia, pur con tutti i suoi problemi, potrà tornare a casa” spiega Gabriele, “avrà bisogno di continua assistenza, ma grazie ad un’associazione che ha preso a cuore la nostra situazione siamo riusciti a trovare due persone che la potranno seguire, mentre sono in contatto con tre strutture private che potrebbero seguire Cristina. Nei prossimi giorni valuteranno la sua cartella clinica e spero il più presto possibile che possa essere trasferita. E tutto questo sarà possibile soltanto grazie alle tantissime persone che ci hanno donato ciò che potevano”.

Una staffetta di solidarietà incredibile, una catena di condivisione infinita, a partire dal sindaco di Monte San Savino Margherita Scarpellini, per arrivare a Pupo, passando per i tifosi amaranto della Curva Sud che nell’ultimo giorno dell’anno hanno appeso striscioni con su scritto: “Al fianco di Gabriele per Cristina e Caterina”. E poi gli amici del Villaggio Dante: “Senza mettersi in mostra” spiega Gabriele, “stanno facendo veramente tanto per aiutarmi e ci tengo moltissimo a dire loro grazie”. Una storia di dolore, ma anche di umanità che restituisce speranza e forza a Gabriele per continuare a lottare per la sua famiglia.

