Arezzo, coppia resta in panne con l'auto nella bufera di neve: salvati e sanzionati per violazione al decreto Covid

Coppia di giovani salvata nella bufera di neve e sanzionata per aver violato le restrizioni della zona rossa di Capodanno. E' successo in Casentino il primo gennaio.

Erano le 17.40 quando alla centrale operativa dei carabinieri di Bibbiena è giunta la richiesta di soccorso da parte di due giovani, un ragazzo e una ragazza casentinesi, rimasti in panne con l’autovettura salendo al Pratomagno. Erano fermi nei pressi del noto ristorante Giocondo, specificano i carabinieri.

La nevicata li aveva sorpresi: a terra si erano depositati diversi centimetri e non è stato facile per i soccorritori raggiungere i due ragazzi. I carabinieri della stazione di Poppi e i Vigili del fuoco del comando provinciale Arezzo e del distaccamento di Pratovecchio, con non poche difficoltà hanno raggiunto i malcapitati, grazie anche ad una turbina della Protezione civile attivata dal Comune di Poppi.

Spaventati e infreddoliti, sono stati rifocillati alla stazione di Poppi, è stato spiegato loro che il comportamento adottato poteva avere ben più gravi conseguenze. L’auto infatti non era provvista di riscaldamento. Rimasta sul luogo in panne, sarà poi recuperata successivamente. Inevitabile sanzione per le violazioni al decreto in materia di Covid.

