Covid, tornano a salire i casi in provincia di Arezzo: 69 con 259 tamponi

Sono 69 i nuovi casi di Covid nella provincia di Arezzo. Un'impennata a fronte dei 259 tamponi. Ad Arezzo sono 12 i contagiati, dieci a Montevarchi e sette a Bucine. Sei invece sono a Castiglion Fiorentino e Cortona. Sono 57 i ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale San Donato, 12 in terapia intensiva. Il numero delle persone positive in carico è di 717 di cui a domicilio 536. In quarantena ci sono 1580. Quattro i guariti.

