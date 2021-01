Arezzo, il dottore Caremani: "E' il momento più pericoloso, usiamo la testa per evitare la terza ondata Covid"

Francesca Muzzi 03 gennaio 2021 a

Dal vaccino al rientro in classe il 7 di gennaio fino alla fine della zona rossa. L’ex direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Donato ha un solo consiglio: “Restare vigili e non abbassare la guardia”. L’infettivologo Marcello Caremani invita, ora più che mai, a tenere alta l’attenzione e a rispettare le canoniche tre regole: “Mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani”. “E’ questo - sottolinea - il momento più difficile. Nessuno pensi che sia finito tutto con l’arrivo del vaccino. Se lasciamo la presa, potremo andare incontro, a febbraio, alla terza ondata. Come successe con la Spagnola dove in alcune parti del mondo oltre alla terza, ci fu anche una quarta ondata. Quindi massima attenzione”. Anche perché i dati non sono confortanti. “Abbiamo ancora numeri sopra le 20 mila unità. E’ vero che sono diminuiti i ricoveri nei reparti Covid e in quelli di terapia intensiva, ma ancora i numeri sono alti. Le vaccinazioni sono iniziate da pochissimi giorni e passeranno ancora mesi prima di avere l’immunità di gregge”. Il dottor Caremani invita dunque alla massima prudenza e a rispettare le semplici regole: “Ma anche a limitare le riunioni di famiglia. Poi avremo tempo per farle e per tornare a stare insieme. Ma in questo momento attenzione massima”. Anche perché una eventuale terza ondata potrebbe influire sulla campagna vaccini che Caremani, a proposito del vaccino considera “un grande salto di qualità” e che metterebbe obbligatorio per “gli operatori sanitari. In questo ambito sono per l’obbligatorietà del vaccino, perché non possiamo pensare che un medico possa lavorare in un ospedale senza vaccino”. Capitolo scuole, il 7 di gennaio i ragazzi torneranno in presenza: troppo presto? “Bisogna partire dal presupposto - risponde Caremani - che i ragazzi hanno bisogno di ritrovarsi con gli amici e di rivedersi, piuttosto dobbiamo essere bravi noi adulti ad educarli quando torneranno in classe e anche noi dobbiamo imparare da questa pandemia ad avere comportamenti corretti anche in futuro”. “L’aviaria, la suina - dice ancora il dottor Caremani - erano già segnali. Per il domani quindi continuiamo a comportarci con intelligenza e soprattutto in questo momento, ripeto, siamo prudenti”. “Per evitare una terza ondata - conclude l’infettivologo - occorrono comportamenti più che attenti. Nessuno pensi sia finita, è ora il momento più pericoloso”.

