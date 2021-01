Arezzo, dopo anni si presenta nella notte dalla ex con un bastone: arrestato dai carabinieri a Sansepolcro

03 gennaio 2021 a

Vuol prendere a bastonate la ex compagna ma lei chiede aiuto ai carabinieri e l'uomo viene arrestato. E' successo a Sansepolcro alle 2 della notte tra sabato e domenica 3 gennaio 2021. Al 112 è arrivata una richiesta d’intervento, dall’altra parte della cornetta una donna di circa 30 anni segnalava la presenza sotto casa del suo ex con un lungo bastone di legno.

L'uomo voleva che lei scendesse in strada per chiarire alcune questioni del loro rapporto, finito ormai da tempo. I Carabinieri, a sirene spiegate, si sono diretti sul luogo dell’episodio e hanno trovato due uomini nel pieno di una colluttazione furibonda. L'ex della donna stava lottando contro il patrigno della ragazza, convivente della madre, che esausto dal comportamento dell’aggressore, era sceso di casa sperando di impedire ben più gravi conseguenze. I carabinieri si sono frapposti tra i due e sono riusciti a disarmare del lungo bastone l’ex compagno della donna.

I soggetti sono tutti di nazionalità rumena e l’ex coppia ha problemi da tempo, motivo per cui, la donna si è trasferita in Italia dal paese di origine portando con sé il figlio, sperando di sfuggire al 47enne turbolento, con problemi con la giustizia. Gli uomini del Comando Compagnia Carabinieri di Sansepolcro, intervenuti in maniera provvidenziale, hanno scongiurato il peggio, hanno tratto in arresto l'uomo e fatto arrivare i soccorsi del 118 per le cure mediche del caso.

Dai primi accertamenti sarebbe emerso un decennio di maltrattamenti, componendo un quadro delittuoso complesso anche fatto di gravi minacce, come quando il 47enne avrebbe detto alla donna di volerla menomare e sfigurare. L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, si era presentato presso l’abitazione della ex compagna dopo alcuni anni di assenza, secondo i militari dell'Arma con la chiara intenzione di aggredire con violenza la donna.

I Carabinieri, oltre al bastone hanno poi rinvenuto addosso all’aggressore un manganello estensibile, pronto all’uso, l’uomo finito in manette, dovrà ora rispondere dei reati di atti persecutori, maltrattamenti nei confronti di familiari e lesioni aggravate dall’uso di oggetti atti offendere; nella giornata di domani ad Arezzo si svolgerà il processo per direttissima.

