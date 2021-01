Arezzo, Coronavirus: nuovi casi quasi dimezzati rispetto a ieri: 36. Così comune per comune. Nessun decesso, aumentano i ricoverati

03 gennaio 2021 a

Covid, andamento epidemiologico altalenante ad Arezzo e provincia. I nuovi casi di positività al Coronavirus sono 36 rispetto ai 69 di ieri. Il dato diffuso dall'Asl Toscana Sud Est si riferisce alle ventiquattro ore tra le 14 di sabato 2 gennaio e le 14 di oggi, domenica 3 gennaio 2020. I 36 contagiati sono emersi dallo sviluppo di 698 tamponi.

Attualmente i positivi in carico sono 723 (ieri erano 717), si registrano 16 guarigioni e nessun decesso. Dei positivi ce ne sono 537 in cura domiciliare, mentre i ricoverati all'ospedale San Donato sono oggi 72, di cui 58 nei reparti della bolla Covid e 14 in terapia intensiva. Ieri erano, rispettivamente, 57 e 12.

Il dato dei nuovi positivi di oggi riporta alla tendenza dei giorni precedenti, interrotta in modo preoccupante ieri dai 69 casi, dato più alto da fine novembre quando erano stati 78.

Dei nuovi positivi, 13 si riferiscono al comune di Arezzo, 8 a Bibbiena, 2 casi ciascuno per i comuni di Cavriglia, Civitella, Marciano, Mone San Savino. Un caso ciascuno nei comuni di Anghiari, Bucine, Castiglion Fiorentino, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Poppi, Subbiano.

In quarantena come contatti di casi ci sono 1.566 persone.

