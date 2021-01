Arezzo, Coronavirus: tampone rapido per tutti i lavoratori di Chimet e Unoaerre al rientro in fabbrica

Luca Serafini 04 gennaio 2021 a

Tampone rapido per tutti i lavoratori di Unoaerre e Chimet. Al rientro dalle festività, giovedì 7 gennaio, il personale al completo delle due aziende della famiglia Squarcialupi sarà sottoposto allo screening a tappeto. Le aziende dell’oro e del recupero metalli costituiscono due autentiche “cittadelle” produttive ubicate a San Zeno e Badia al Pino, dove ogni giorno operano circa 280 addetti nell’una e 180 nell’altra realtà. A questi si aggiungeranno degli esterni per circa 500 persone da controllare. I “test rapidi antigenici” per il Covid si svolgeranno anche nei giorni seguenti nelle infermerie delle due fabbriche, a cura del personale del laboratorio di analisi Lifebrain con il quale è stata stretta una convenzione. Si tratta di uno sforzo economico e organizzativo importante per Unoaerre e Chimet, attuato con convinzione sotto lo slogan “Ripartiamo in sicurezza”. Un impegno preso nell’interesse dei lavoratori, dell’attività aziendale e della collettività.

“Un’occasione per tutelare se stessi, le nostre famiglie e i colleghi”, sta scritto nei depliant con cui le aziende di cui è amministratore delegato Luca Benvenuti annunciano lo screening. Gli addetti sono stati invitati a fornire il consenso informato per usufruire del tampone rapido, che ormai ha soppiantato i precedenti test sierologici per l’alta percentuale di attendibilità e la praticità. Non indifferente l’investimento economico dell’operazione, considerato che il costo di ogni tampone è di alcune decine di euro. Nelle due aziende il rientro riguarda gli organici al completo. Chimet non ha mai fermato la produzione neanche nel periodo del lockdown, per la tipologia di lavoro che svolge con smaltimento rifiuti e recupero metalli, ed ha chiuso il 2020 con un fatturato in linea col precedente (3,2 miliardi) se non addirittura migliore.

Unoaerre (nel 2019 fatturato di 177,3 milioni) ha tenuto botta ottimamente all’annata sventurata della pandemia, chiudendo con un meno 15% ma segnali importanti di vivacità. La robustezza del nome, l’export diversificato, la produzione che spazia dal lusso alla bigiotteria, i canali di vendita che abbracciano l’e-commerce e le televendite, hanno assicurato continuità di lavoro nonostante gli inevitabili contraccolpi per la crisi Covid. Un andamento soddisfacente in base al quale, nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi, Unoaerre a dicembre ha erogato premi di produzione. Nei mesi scorsi il virus si era affacciato in fabbrica, ma è stato efficacemente controllato. Duemila i test sierlogici eseguiti nel corso dei mesi. Nel suo messaggio di Natale ai lavoratori,

La presidente di Unoaerre e consigliere di Chimet, Maria Cristina Squarcialupi, figlia di Sergio, ha sottolineato tra le cose che il 2020 ci ha insegnato: “il valore della comunità, del contributo che ognuno può dare”. E riferendosi a Unoaerre ha riconosciuto che: “abbiamo saputo reagire in modo compatto”. Per un obiettivo comune: “salvaguardare la salute e il lavoro di ciascuno di noi”. Alle spalle un anno di sofferenza ma anche di “traguardi insperati” che rendono Maria Cristina Squarcialupi “orgogliosa dei risultati” e di appartenere alla “famiglia Unoaerre”.

