Calcio serie C, l'Arezzo ha nominato De Vito responsabile area tecnica. Via al mercato per l'impresa salvezza

Federica Guerri 04 gennaio 2021

Mercato al via oggi, ma l’Arezzo i primi colpi li ha già messi a segno. Alla vigilia dell’apertura della sessione invernale, infatti, è stato nominato il nuovo responsabile dell’area tecnica il cui nome era già nell’aria da giorni. Si tratta di Vincenzo De Vito, che già nella conferenza stampa di martedì Roberto Muzzi aveva detto essere uno dei profili che la società stava seguendo. Classe 1974, De Vito è stato direttore sportivo dell’Aversa Normanna dal 2008 al 2011 e poi dell’Avellino dal 2011 al 2018.

Negli ultimi due anni ha ricoperto la carica di capo scouting al Parma per poi passare nello stesso ruolo al Genoa. De Vito, insieme a Roberto Muzzi che nel nuovo organigramma amaranto diventa direttore dell’area tecnica, seguirà il mercato per cercare di reperire tutto ciò che serve per tentare l’impresa salvezza. Intanto il primo colpo, di cui si parlava da giorni, è arrivato. L’ex Matteo Serrotti è già in gruppo agli ordini di mister Camplone e probabilmente sarà il primo nome di mercato che sarà ufficializzato.

Arrivato in amaranto nella stagione 2018-2019 agli ordini di mister Dal Canto collezionando 40 presenze e 3 gol, il centrocampista toscano classe ’86 ha scelto a fine stagione di seguire il tecnico al Siena per poi passare alla Reggiana nella sessione invernale di mercato svincolandosi dopo aver disputato e vinto i play off per la serie B in Emilia Romagna. Sono diversi, comunque, in nomi già appuntati nel taccuino della dirigenza amaranto che punta a portare rinforzi prima possibile vista la difficile situazione di classifica nella quale l’Arezzo è ultimo con 9 punti.

Nell’ultima conferenza dell’anno Muzzi aveva annunciato la volontà di portare innesti già per la prima partita di campionato del 2021, quella contro il Ravenna che si giocherà domenica prossima in trasferta, vedremo nei prossimi giorni se i tempi saranno già maturi. Sembrano infatti molto vicini il terzino Christian Ventola e l’esterno Andrea Di Grazia. Per l’attacco l’Arezzo sarebbe interessato al forte Matteo Ardemagni (33 anni, oltre cento gol in B) anche se il colpo sembra praticamente un’utopia.

La società ha comunque promesso innesti per rinforzare ogni reparto, anche perché ci sarà bisogno del migliore Arezzo per rimettere in carreggiata una stagione fin troppo martoriata. Ma se sarà importante fare scelte oculate in entrata lo sarà altrettanto agire in uscita. Sono dieci, forse undici, i giocatori con la valigia da piazzare sul mercato per sfoltire la rosa. Si preannunciano settimane di fuoco, fitte di movimenti tra arrivi e partenze. Si alzi il sipario.

