Calcio, l'Arezzo ha ingaggiato Matteo Serrotti. Per il centrocampista è un ritorno in amaranto

Matteo Serrotti è ufficialmente tornato in amaranto. La S.S. Arezzo ha comunicato che il giocatore è un nuovo calciatore del Cavallino.

Per Serrotti, centrocampista classe 1986 originario di Firenze, si tratta di un ritorno dopo la stagione 2018/2019.

Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Siena in Serie C e Reggiana in Serie B. L'ingaggio ufficiale arriva all'indomani della nomina di Vincenzo De Vito (ex ds Aversa Normanna, poi incarichi con Avellino, Parma e Genoa) come responsabile dell'area tecnica del club amaranto, impegnato nell'operazione salvezza. Sono attese mosse di mercato per rendere ancora più competitiva la squadra di mister Camplone.

