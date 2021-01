Arezzo, già vaccinati contro il Covid 700 sanitari e in 500 nelle Rsa. L'Asl: tempi rispettati e arrivano altre dosi

Sonia Fardelli 05 gennaio 2021 a

a

a

Conclusa ad Arezzo la vaccinazione dei primi i 691 operatori sanitari. Nel pieno rispetto della tabella di marcia che la Asl si era data. Oggi arriveranno altri vaccini e in base al loro numero verranno fissati i tempi. Probabilmente già da domani saranno riaperte le prenotazioni tra gli operatori che avevano dato già la pre-adesione al vaccino.

Ogni giorno vengono vaccinati al San Donato dai 150 ai 200 operatori (medici, infermieri e oss, e le dosi disponibili di vaccino anti Covid vengono somministrate nell'arco di breve tempo. “Non le teniamo certo in freezer” aveva detto alla prima consegna al San Donato il direttore generale della Asl Antonio D’Urso e così è stato e sarà non appena arriveranno nuove quantità del siero anti Covid.

Per portare a termine la vaccinazione degli ottomila operatori sanitari prenotati per questa prima fase non verrà assunto nuovo personale. “Bastano” dicono dalla Asl, “gli addetti del San Donato per gli operatori sanitari e per le Rsa il personale Usca”.

Situazione diversa quando scatteranno le altre fasi di vaccinazione e quando verrà coinvolta anche la popolazione. Per questo nuovo step c’è già il bando attivato dal commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, per la selezione di cinque agenzie per il lavoro alle quali sarà affidato il reclutamento con assunzione a tempo determinato di 9 mesi di tremila medici e dodicimila tra infermieri e assistenti sanitari, che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale.

Intanto nella Asl Toscana Sud Est continua la vaccinazione nelle Rsa. Sono già 1.174 le persone che hanno ricevuto il siero anti Covid: 977 ospiti e 197 operatori. E nessuno di loro ha presentato problemi.

“Abbiamo rispettato il programma che ci aveva indicato la Regione Toscana” dice Simona Dei, direttore sanitario della Asl, “ovvero quello di somministrare circa 300 vaccini al giorno nelle Rsa. Il lavoro andrà avanti in base a un programma concordato con la Regione, che, naturalmente, tiene conto delle quantità di vaccini che ci verranno recapitate”.

In questa operazione sono state impegnate le 42 squadre Usca (17 Arezzo, 13 Grosseto e 12 Siena) coadiuvate dei medici delle cure primarie. “I team, composti da medico e infermiere, per ogni intervento si coordinano con il personale delle strutture” spiega Simona Dei, “garantendo così il massimo dell’assistenza per gli ospiti”.

E’ del 91,2% la percentuale degli ospiti delle Rsa che hanno aderito. “Le motivazioni di coloro che non hanno fatto il vaccino” spiega Lia Simonetti, direttore Servizi sociali della Asl, “sono molteplici: alcuni perché avevano effettuato la vaccinazione antinfluenzale da meno di due settimane, altri perché in questo momento sono ricoverati, altri perché ancora positivi al Covid o perché erano presenti dei sintomi che hanno consigliato di attendere per effettuare la vaccinazione. Solo alcuni hanno anche esternato il proprio diniego al vaccino”.

Ad oggi le strutture coinvolte in questa prima fase di vaccinazione in tutta la Asl sono 37 (16 in provincia di Arezzo) per un totale di 977 ospiti vaccinati - poco meno di 400 nell’Aretino - e di 197 operatori (76 dei quali nel territorio aretino). “Il nostro lavoro di vaccinazione” conclude Lia Simonetti, “proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni fino a coprire tutte le 98 Rsa presenti nella Asl (43 ad Arezzo), le 9 Rsd (6) e le 6 Cap (4 ad Arezzo)”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.