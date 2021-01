Arezzo, Coronavirus: i casi tornano a salire: 46 ma su 0ltre mille tamponi. Morta una donna, 17 pazienti in terapia intensiva

05 gennaio 2021 a

a

a

Tornano a salire i casi di Coronavirus in provincia di Arezzo: 46 rispetto ai 34 di ieri e ai 36 del giorno precedente. Va comunque tenuto conto che i tamponi esaminati sono stati oltre mille, 1.088, rispetto ai 417 di ieri. Sono 48 le guarigioni. Purtroppo si registra un nuovo decesso, è morta una donna di 89 anni che era ricoverata all'ospedale San Donato. E' deceduta lunedì 4 gennaio. Le persone positive attualmente in carico sono 716, in cure domiciliari sono 524 e in quarantena come contatto di casi ci sono 1.544 persone.

In ospedale i ricoverati nei reparti della bolla Covid sono 61 pazienti rispetto ai 63 di ieri, mentre in Terapia intensiva i posti letto occupati sono 17 rispetto ai 16 di ieri.

Sulla distribuzione geografica dei casi, dal report dell'Asl emerge che sono 7 i nuovi positivi ad Arezzo, 6 a Bibbiena, 5 a Cortona, 4 a Castiglion Fiorentino, 4 a Civitella, 4 a Marciano, 3 a Monte San Savino, Pratovecchio Stia e Sansepolcro. Due casi a Monterchi, un caso ciascuno nei comuni di Capolona, Cavriglia, Chiusi della Verna, Lucignano, Poppi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.