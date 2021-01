Mille fotografie con le torte e i vip attaccate alle pareti: la casa di Pasticcio è diventata un museo

06 gennaio 2021 a

Mille foto attaccate alle pareti di casa ripercorrono la straordinaria carriera di Silvano Orlandi, Pasticcio, il pasticcere dei vip. Ora vive a Pelago ma il Casentino lo ha nel cuore. Pratovecchio è stata la culla del suo successo. Garzone a tredici anni, dopo la gavetta in laboratori e alberghi tra Firenze e altre zone d’Italia, ha allietato le tavole dei personaggi del cinema, della moda, dello spettacolo, dello sport, delle case reali. Capacità, gusto, inventiva: le roselline di marzapane la sua “griffe”.

Oltre alle foto con i personaggi famosi, nella casa museo di Pasticcio ci sono gigantografie, pagine di giornali e riviste patinate che parlano di lui. Girando gli occhi intorno, Silvano Orlandi, 82anni, pensionato, prova soddisfazione, orgoglio, nostalgia.

Le immagini documentano le trasformazioni della società e del costume dal boom economico in poi. Il museo domestico potrà essere visitato gratis suonando al campanello di Pasticcio, sperando che prima possibile la morsa della pandemia si allenti e lasci spazio alla normalità. Di torte personalizzate create ad hoc per circostanze e personaggi speciali ne ha preparate a bizzeffe. Tutto iniziò con quella per la allora giovanissima Rita Pavone.

Poi non c’è stato vip che Pasticcio non abbia servito. Tra i ricordi più cari quello di Gina Lollobrigida. In questi giorni Slvano Orlandi ha quasi accarezzato la foto che lo ritrae con Paolo Rossi, il campione di Spagna 1982 prematuramente scomparso. Con Montecarlo un rapporto speciale: il principe Alberto di Monaco gli scrive ogni anno. Pasticcio ha fatto la torta per Bianca d’Aosta (con le more) e per Mafalda (fragole).

La più grossa mai realizzata quella per l’Istrice, la contrada di Siena, cinque quintali di peso, per 5500 persone. Quella che lo fa commuovere di più al solo pensiero, è la torta per Papa Francesco, consegnata quando anni fa fece visita a Loppiano.

