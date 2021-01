Arezzo, gatto ucciso a colpi di fucile in centro a Montevarchi. Denuncia dei proprietari, l'Enpa: fatto gravissimo

Michele Bossini 06 gennaio 2021 a

a

a

A Montevarchi una gattina è stata uccisa a colpi di fucile. Adottata da pochi mesi Luna, questo il nome che per lei aveva scelto quella che era diventata la sua famiglia, è andata incontro a una fine atroce. Prima di spirare Luna che aveva sette mesi, è rientrata casa e si è distesa sul suo tappeto, un ultimo sguardo prima di chiudere gli occhi per sempre.

A denunciare il fatto è stata, con un post sulla sua pagina facebook la sezione valdarnese dell’Enpa: “Con estremo dolore, comunichiamo che una nostra gattina felicemente adottata mesi fa è stata uccisa a fucilate. Il fatto gravissimo, avvenuto in pieno centro abitato nel territorio del Comune di Montevarchi è qualcosa che ci lascia - si legge nel post - come ogni violenza, esterrefatti dall'ignoranza e dalla mancanza di empatia verso gli altri abitanti del pianeta. Una rabbia enorme: li soccorriamo dalla strada, li allattiamo, li affidiamo a persone meravigliose e poi tutto finisce a causa dell'animale più pericoloso. Come sempre”.

A rendere l’accaduto ancora più grave il fatto che i colpi di fucile siano stati esplosi non in campagna ma bensì in pieno centro abitato, con il concreto rischio che ad andarci di mezzo potesse essere qualcuno che si trova a passare da quelle parti per caso.

“Abbracciamo la famiglia della gattina che ha effettuato la denuncia; la nostra associazione si è chiaramente dichiarata parte civile. Ringraziamo i Carabinieri che si stanno occupando della denuncia con un impegno, serietà e concretezza non scontata nei casi di uccisione degli animali. Giustizia per Luna e per tutti gli animali”.

Se individuato chi ha premuto il grilletto, dovrà rispondere da quanto previsto dall’articolo 544 bis del codice penale che recita “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”. In attesa della giustizia, dalla Rete arrivano molti messaggi di solidarietà e di costernazione, e tanti quelli di condanna per un fatto che una spiegazione proprio non ce l’ha.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.