Arezzo, la Befana dei vigili del fuoco porta sorrisi e doni ai pazienti del reparto Covid dell'ospedale San Donato

06 gennaio 2021 a

a

a

La Befana dei Vigili del Fuoco ha portato calze alle persone che si trovano nei reparti della bolla Covid dell'ospedale San Donato di Arezzo. "Hanno bisogno di un sorriso e noi ci siamo". Così i pompieri aretini hanno detto oggi, 6 gennaio 2021, festa dell'Epifania. La vecchietta è volata davanti a tutte le finestre della degenza Covid del San Donato. A cavalcioni della vecchia scopa e sorretta del verricello di una moderna autoscala, ha salutato dalla finestra i pazienti che hanno sorriso di fronte ad un gesto di solidarietà in una fredda e piovosa giornata. Un saluto per ogni finestra dei tre lati della palazzina che ospita la degenza Covid e la consegna non di calze ma di interi sacchi della Befana che sono stati ricevuti "al volo" dagli operatori sanitari. Ad accogliere i Vigili del fuoco di Arezzo medici e infermieri di pneumologia e di malattie infettive.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.