Covid, risalgono i casi nell'Aretino: sono 84 su 995 tamponi effettuati. Ad Arezzo 30 positivi e 20 tra Bibbiena e Poppi

06 gennaio 2021 a

a

a

Risalgono i casi di Covid nell'Aretino. Sono 84 nella provincia di Arezzo per i quali sono stati effettuati 995 tamponi. Ad Arezzo sono 30, mentre in provincia il Casentino è quello più colpito. Tredici casi a Bibbiena - tra questi c'è una Rsa - e sette a Poppi. Da segnalare 7 casi anche a Castiglion Fiorentino.Così negli altri Comuni: Bucine 3, Castel San Niccolò 1, Cavriglia 2, Civitella 3, Cortona 3, Foiano 2, Laterina Pergine Valdarno 2, Marciano 1, Monte San Savino 1, Montevarchi 1, Pratovecchio Stia 1, San Giovanni 1, Sansepolcro 3, Sestino 2, Terranuova 1. Le persone positive in carico sono 780 di cui a domicilio 577. Il numero delle persone in quarantena 1570. Ci sono anche 14 guariti. Nessun decesso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.