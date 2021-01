Uomo scompare nella notte a Montevarchi, ritrovato in tarda mattinata

07 gennaio 2021 a

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti stamani, giovedì 7 gennaio, alle 4.40 per una ricerca di persona in località Ricasoli a Montevarchi. I vigili sono intervenuti a supporto dei carabinieri di Montevarchi con una squadra da Montevarchi e una dalla centrale di Arezzo con un posto di comando avanzato e Tas (topografia applicata al soccorso). Sono successivamente intervenute alla ricerca squadre dei vigili del fuoco cinofile e droni oltre alla polizia municipale e volontari della protezione civile. La persona scomparsa, un uomo di 51 anni, è stata ritrovata nella tarda mattinata dalla polizia municipale e dai carabinieri di Montevarchi in località Moncioni.

