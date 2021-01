07 gennaio 2021 a

a

a

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 91 unità di cui 41 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 351 tamponi dalle ore 14 del 6 gennaio alle ore 14 del 7. Le persone positive in carico sono 774. Si registrano 24 guarigioni e nessun decesso. I nuovi casi ad Arezzo sono 14. Crescono i ricoverati in bolla Covid che sono 65 e anche in terapia intensiva che sono 19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.