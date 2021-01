Arezzo, i 40 anni di musica di Mauro Morbidelli. L'Orchestra Baia Blu con il 2021 cessa l'attività

Luca Serafini 08 gennaio 2021 a

In 40 anni di musica ha fatto ballare una moltitudine di coppie. Ha suonato e cantato in sale, circoli, feste di paese, sagre. Duemila serate, facendo qualche calcolo a ritroso. Per quattro decenni, Mauro Morbidelli ha distribuito canzoni e serenità tra Toscana e Umbria. L’Orchestra Baia Blu di cui è stato l’anima si ferma qui, dopo aver toccato l’apice proprio prima che il virus bloccasse il settore. Una cavalcata esaltante che ha portato il gruppo ad avere un seguito eccezionale. Sale piene, nome inserito nei circuiti delle più affermate orchestre nazionali. Merito di un repertorio elettrizzante, sound perfetto, stile riconoscibile e amato.

Ora, dopo una vita in pedana dietro alle sue tastiere e davanti al microfono, Morbidelli stacca la spina. Ma lo fa con il sorriso della soddisfazione e del legittimo orgoglio per quanto di buono fatto. Non si separerà certo dalla musica, che è la sua compagna di vita da quando era giovanissimo. Nato a Vitiano, gli inizi a Castiglion Fiorentino: garage polverosi, amplificatori a valvole, l’organo Crumar che pesava un botto, gli spartiti del liscio, i furgoni scassati per raggiungere posti sperduti. Poi su su, al ritmo delle nuove tendenze: i balli di gruppo, il suono curato nei particolari, le luci, il modo di porgere lo show.

“Mi guardo indietro e provo emozione per quello che è stato” dice Mauro Morbidelli. “Insieme ai musicisti con cui ho condiviso questa avventura, ho avuto sempre l’obiettivo di far divertire la gente e i sacrifici sono stati ricompensati. Un percorso di impegno e umiltà ripagato dai risultati: posso dire che nella provincia di Arezzo con la mia orchestra ho dato un’impronta nuova alla musica da ballo in particolare con i mezzi tempi, moderati celebri e orecchiabili riproposti con un mio arrangiamento e che hanno conquistato la gente”.

L’impatto sonoro e visivo, i giochi di luce e le immagini, la conduzione delle serate hanno fatto distinguere Baia Blu portandola nell’olimpo dei gruppi big. Storica la serata a fianco dell’Orchestra Bagutti nel 2018 a Subbiano. Strumentista e voce di qualità, Morbidelli è stato apprezzato nel settore e tra i colleghi per il tratto umano. Disponibilità, generosità, correttezza. Nell’ultima formazione ha avuto con sé Annalisa Occhineri, Igor Rosati, Mattia Minicozzi. Negli anni hanno suonato con Morbidelli i fisarmonicisti Luca Bassini e Valter Andreini e il sassofonista Marco Santioni. Le cantanti Sonia Soprani e Monica Casi, l’indimenticato Giovanni Lorenzini.

“Grazie a tutti. Grazie a Luciano Moroni e all’agenzia Pacini - Pescatore Management, grazie ai gestori dei locali e ai comitati delle feste per aver scelto la mia orchestra. Ringrazio Francesco Riganelli, amico e figura fondamentale per la crescita musicale. Grazie a mio figlio Mattia, prezioso nel supporto tecnico, grazie a mia moglie Violetta che mi è sempre stata a fianco. Grazie al pubblico e al nostro fans club. Baia Blu si ferma qui, non tanto per il Covid quanto perché anche le cose belle hanno fine. Ma la musica sarà sempre con me”.

