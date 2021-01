Sansepolcro, 14 positivi al Covid alla Rsa di San Lorenzo

08 gennaio 2021 a

Il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli e il direttore della “RSA San Lorenzo” Paolo Carbonaro informano che si sono registrati 14 casi di positività all’interno della struttura: si tratta di 12 ospiti e 2 operatori. “Stiamo seguendo la vicenda con la massima attenzione – fa sapere il sindaco Cornioli – Purtroppo questo virus è imprevedibile e colpisce con più facilità le fasce fragili della popolazione. Nonostante l'impegno massimo al rispetto delle regole da parte di tutti, il virus è riuscito ad insinuarsi e contagiare. Questo ci deve far riflettere sulla facilità con cui si diffonde". "Siamo dispiaciutissimi da questa situazione durissima che abbiamo cercato di evitare con tutte le nostre forze ed energie da dieci mesi ad oggi – dichiara Carbonaro - Non abbiamo altre parole se non l'impegno totale che continueremo a mettere in campo per il bene dei nostri ospiti e dei loro familiari”. L’amministrazione comunale, la direzione della RSA e l’Azienda Sanitaria sono in stretto contatto nel monitorare l’evolversi della situazione.

