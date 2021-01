Ciclocross, la giovane Elisa Ferri dell'Olimpia Valdarnese è campionessa italiana per il secondo anno di fila

09 gennaio 2021 a

a

a

Bis tricolore per Elisa Ferri, atleta del Gs Olimpia Valdarnese. Si è confermata Campionessa italiana di Ciclocross esordienti 2° anno. Il successo è stato conquistato da Elisa a Lecce. La giovane ciclista è riuscita a ripetersi, impresa difficilissima per un risultato così prestigioso a livello nazionale. E questo dice della sua forza. Soddisfazione personale per Elisa Ferri, ma soddisfazione anche per tutta la Società GS Olimpia Valdarnese che con la sua organizzazione e i suoi preparatissimi tecnici, ormai da diversi anni si conferma Società leader nel ciclismo giovanile e nella multidisciplinarietà a livello nazionale. Un sodalizio che è fiore all'occhiello del movimento ciclistico della provincia di Arezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.