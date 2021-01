Covid, ospedale da campo ad Arezzo: l'assessore regionale Bezzini dice no

10 gennaio 2021 a

a

a

L'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini dice no all'ipotesi di un ospedale da campo ad Arezzo. In un'intervista al Corriere di Arezzo (in edicola oggi domenica 10 gennaio) Bezzini fa il punto sull'emergenza Covid e i riflessi sulla sanità locale, dal vaccino agli alberghi sanitari fino ad arrivare alle liste di attesa. Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono 3.183 gli operatori sanitari che, nell'Aretino, hanno ricevuto la prima somministrazione; 755 gli ospiti delle Rsa. Sulla questione ospedale da campo, tornata di attualità dopo l'ordinanza del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che ha individuato l'area in via Duccio di Buoninsegna, l'assessore regionale ha sottolineato: "La pressione sugli ospedali si è fortemente ridotta. La Regione Toscana si è dotata di spazi straordinari in tre zone tra Prato e Lucca, non vedo la necessità di fare strutture da campo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.